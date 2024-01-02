Верховний суд Ізраїлю скасував суперечливу судову реформу.

Експерти висловлюють побоювання, що рішення суддів може призвести до конституційної кризи, якщо уряд вирішить йому не підкорятися.

Верховний суд Ізраїлю визнав неконституційним закон про судову реформу, ініційований у Кнесеті правим урядом Біньяміна Нетаньягу. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення. Закон був спрямований на суттєве урізання повноважень Верховного суду.

Суд розглядав закон у повному складі. Важливо було ухвалити рішення в найближчі дні, оскільки в кількох суддів, які розглядали справу, у січні закінчується термін повноважень. З 15 суддів за скасування реформи проголосували вісім, сім висловилися проти.

Судова реформа Нетаньягу викликала вкрай гостре протистояння в ізраїльському суспільстві. Протести проти неї тривали багато місяців, часом набираючи форми загальних страйків. Часто вони переростали в жорсткі сутички з поліцією. Демонстрації стали наймасовішими в історії Ізраїлю. Сотні резервістів, зокрема пілоти ВПС, на знак протесту відмовлялися від служби. Це викликало побоювання, що реформа та породжений нею суспільний розкол вплинуть на бойову готовність ЦАГАЛу.

Прихильники реформи наполягали, що ніким не обрані судді у такий спосіб перекреслюють рішення демократично обраної більшості депутатів у Кнесеті. Критики говорили, що це повноваження суду — найважливіший елемент системи стримувань та противаг, який не дає ізраїльській ліберальній демократії виродитись в автократію.

У пояснювальній записці до рішення суду йдеться, що якби закон набув чинності, він завдав би «тяжкої та безпрецедентної шкоди базовим характеристикам Держави Ізраїль як демократичної держави».

Експерти висловлюють побоювання, що рішення суддів може призвести до конституційної кризи, якщо уряд вирішить йому не підкорятися.