Чехія вимагає від Росії 25,5 мільйона євро компенсації за вибухи у Врбетіці.

У Москві назвали цю вимогу «шантажем».

Послу Росії в Чехії Олександрові Змєєвському вручили ноту з вимогою до Росії виплатити компенсацію збитків у зв'язку з вибухами в 2014 році на військових складах в селі Врбетіці, до яких причетні російські спецслужби. Про це повідомив чеський телеканал ČT24 з покликом на заяву, опубліковану на сайті МЗС Чехії.

«Заступник міністра, який курує юридичний і консульський департаменти МЗС Чехії, Мартін Смолек (Martin Smolek) у понеділок, 28 червня 2021 року, запросив посла РФ Олександра Змєєвського, щоб з ним обговорити два відкритих наразі міжнародно-правових питання в двосторонніх відносинах між державами», – наголошено у повідомленні.

Як зазначено далі, за допомогою дипломатичної ноти чеська сторона «вимагає повного відшкодування збитків», заподіяних вибухами в Врбетіці, і закликає Росію «розпочати перемовини з цього питання». Згідно зі заявою зовнішньополітичного відомства Чехії, Смолек також стверджував в ході зустрічі зі Змєєвським, що рішення російського уряду включити Чехію в список недружніх Росії держав «суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, а також Договору про добросусідство, дружбу і співпрацю між РФ і Чехією», тож наполягав на його скасуванні.

За інформацією газети Mlada fronta Dnes, чеська влада оцінила збитки приблизно в 650 мільйонів крон (близько € 25,5 млн).

У російському зовнішньополітичному відомстві вимогу Чехії назвали «шантажем». «Зазвичай тих, хто поводиться таким чином і без суду та доказів, але за допомогою погроз та образ вимагає грошей, називають шантажистами», – написала у відповідь на чеську ноту офіційна речниця МЗС РФ Марія Захаровова.