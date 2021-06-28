Навчання Sea Breeze стартували в Одесі.

В Одесі офіційно почалася церемонія урочистого відкриття міжнародних навчань "Сі Бриз-2021". Участь у заході беруть представники близько 30 країн-партнерів, що залучені до маневрів.

Про це повідомляє видання "Армія-Інформ".

Головна ідея "Сі бриз-2021" — підвищення рівня взаємосумісності підрозділів ВМС України та США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань щодо підтримання морської регіональної безпеки та забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні.

Українсько-американські навчання "Сі Бриз-2021" триватимуть з 28 червня до 10 липня. Вони будуть наймасштабнішими за понад 20 років.

З української сторони візьмуть участь 24 одиниці кораблів та катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння та військової техніки. Крім того, з 3000 учасників навчань половину особового складу становитимуть українські військові.

Навчання налічуватимуть чотири фази: прибуття сил та розгортання пунктів управління, фаза злагодження сил, активна фаза, підведення підсумків навчання та згортання сил. Радниками та спостерігачами на "Сі Бриз-2021" будуть близько 50 військовослужбовців із 17 країн світу.

Загалом учасники міжнародних навчань планують донести світові стратегічні меседжі щодо важливості безпеки, миру та стабільності в Чорноморському регіоні.