У Молдові розпочалися навчання за участю військовиків з Румунії та США.

Їхньою метою є спільна підготовка та обмін досвідом між молдовськими, румунськими та американськими спецпризначенцями.

 

 

У понеділок, першого квітня, в Молдові стартували Міжнародні військові навчання JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training). Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md з покликом на прес-службу Міністерства оборони країни.

 

З молдовського боку в навчаннях цьогоріч візьмуть участь бійці батальйону спеціального призначення Fulger («Блискавка»), представники Служби державної охорони та спецпідрозділу міністерства юстиції Panters.

 

Навчання відбудуться у навчальних центрах Національної армії. Окрім молдовських військовиків у навчаннях також беруть участь контингенти Сполучених Штатів та Румунії. Їхньою метою є спільна підготовка та обмін досвідом між молдовськими, румунськими та американськими спецпризначенцями, а також підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами.

 

Згідно зі сценарієм, військовики виконають парашутні десанти, проведуть денні та нічні бойові стрільби, польові виходи із виконанням конкретних місій.

 

Спільні загальновійськові навчання проводяться відповідно до плану підготовки Національної армії на 2024 рік.

 

Навчання триватимуть до 19 квітня. Міноборони Молдови попередило громадян, що у зв'язку з проведенням навчань можливе пересування техніки дорогами республіки з частин на полігони Національної армії.

01.04.2024

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