Росія, найімовірніше, не проводитиме традиційних навчань «Запад–2023».

За даними британської розвідки, російській армії бракує для цього військ і техніки.

 

 

Росія, найімовірніше, відмовилася від проведення щорічних стратегічних навчань «Запад–2023». Про це повідомляє інформаційний портал Meduza з покликом на щоденний огляд військових дій в Україні, підготовлений міністерством оборони Великої Британії. Попередньо навчання планували провести у вересні.

 

На думку авторів огляду, рішення не проводити маневри продиктоване браком військ і військової техніки, які наразі конче потрібні на фронті. Крім того, російське керівництво може побоюватися критики всередині країни через показові навчання під час реальної війни.

 

Окрім того, як зазначається у звіті міноборони Об’єднаного Королівства, неефективність російських військ під час вторгнення в Україну показала, що стратегічні навчання мали невисоку цінність у аспекті військового вишколу.

 

Нагадаємо, що спільні навчання Росії та Білорусі «Запад-2021», проведені два роки тому, стали найбільшими після розпаду СРСР. У них, як повідомляло міноброни РФ, взяли участь близько 200 тисяч військовослужбовців, 760 одиниць техніки та 15 кораблів. У рамках «Запад-2021» до українських кордонів було перекинуто війська та техніку. Західні аналітики тоді говорили про підготовку вторгнення в Україну, а влада РФ запевняла, що йдеться лише про навчання.

28.08.2023

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