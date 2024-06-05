У Балтійському морі розпочалися навчання НАТО Baltops 24.

Це найбільші морські маневри за всю історію Північноатлантичного альянсу.

 

 

У середу, п’ятого червня, в Балтійському морі розпочалися морські навчання НАТО Baltops 24. Про це повідомив польський телеканал Polsat News. Як заявили представники збройних сил Польщі, це найбільші морські маневри за всю історію Північноатлантичного альянсу. Загалом у них беруть участь понад 50 кораблів, 80 літаків і гелікоптерів, а також дев’ять тисяч військовослужбовців із 20 країн – учасниць західного військового блоку.

 

«Після виходу в море кораблі сформують тактичні групи. Разом з морською авіацією вони проводитимуть операції, які включають інтеґрацію протиповітряної оборони; пошук, супровід та боротьбу з підводними човнами; протимінний захист; обслуговування бойових кораблів безпосередньо в морі; десантні операції та рятувальні роботи», – йдеться у повідомленні міністерства національної оборони Польщі.

 

Шведська армія повідомляла, що більша частина військ під час навчання буде зосереджена у водах між островом Ґотланд, Ризькою та Ботнічною затоками. ЗС Литви заявляли, що основна частина навчань розпочалася в районі Клайпедського порту, де зараз перебувають понад 30 кораблів та чотири тисячі військовослужбовців.

 

Навчання організовані командуванням ВМС США у Європі й Африці та шостим флотом США. У них вперше як член НАТО бере участь Швеція. Сценарій Baltops 24 також передбачає відпрацювання оборонних операцій на суші. Вони проходитимуть на території Швеції, Польщі, Литви та Німеччини. Навчання триватимуть до 20 червня.

05.06.2024

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