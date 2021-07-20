64-річна львів’янка стала чемпіонкою України з бігу.

На чемпіонаті України з бігу у Вінниці, який проходив 16-18 липня, у категорії з 48-годинного бігу перемогу здобула 64-річна Ольга Стадник зі Львова. За 48 годин вона пробігла близько 236 кілометрів, повідомили в НОК України у Львівській області.

«Найближчу конкурентку, на 17 років молодшу Світлану Самаріну з Києва, львівська легкоатлетка випередила майже на 25 км!» – зазначили в НОК України у Львівській області.

Під час змагань спортсмени бігали у парку по колу протяжністю 1335 м. Долали дистанції на 12, 24 та 48 годин.

«Формат змагань передбачає, що спортсмен повинен перебувати 48 годин на дистанції. А скільки часу він буде бігти, відпочивати, відновлюватися, навіть скільки спати, це залежить тільки від спортсмена», – прокоментував тренер та учасник чемпіонату Валерій Шажко.

Серед інших львів’ян шосте місце отримала Лариса Лабарткава у 24-годинному бігу, вона подолала 98 км. Сьоме місце у 12-годинному забігу зайняв Михайло Брунець, який пробіг 109 км за 12 годин.

У змаганнях чоловіків з 48-годинного бігу найкращий серед львів'ян Сергій Білий став сьомим (232,756 км), а тренер клубу ShypShyna Run Club Валерій Шажко фінішував 14-м (155,413 км).

Минулого року Ольга Стадник за дві доби пробігла понад 261 км, і також стала чемпіонкою України з ультра-марафону на 48 годин. Вона стала однією з найстарших жінок забігу, які пробігли таку відстань.

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