Премію Станіслава Вінценза на форумі Via Carpatia отримав Петро Рихло.

Лавреатом премії Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів" 2021 року став Петро Рихло – український літературознавець, есеїст, перекладач, член Українського ПЕН-Центру.

Нагороду вручили на форумі Via Carpatia у Верховині, повідомляє Еспресо.

Петро Рихло – професор каnедри зарубіжної літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, керівник Австрійської бібліотеки в Чернівцях. Автор монографіий, укладач антологій німецькомовної літератури Буковини, численних публікаціий українською, німецькою, польською та російською мовами. Лавреат літературних премій імені Дмитра Загула, Пауля Целана (Україна), Ґеорґа Дегіо, Райнера Кунце (Німеччина), ордену "Буковина", Хреста за заслуги Німеччини, Австрійського Почесного Хреста за внесок у науку і мистецтво, Почесної відзнаки австрійської землі Каринтія та ін.

У перекладах Рихла вийшло майже 40 книг німецькомовних авторів українською мовою – Карла Еміля Францоза, Юри Зойфера, Ґеорґа Дроздовського, Рози Ауслендер, Манеса Шпербера, Зельми Меербаум-Айзінґер, Альфреда Ґонґа, Ґреґора фон Реццорі, Йосифа Бурґа, Агарона Аппельфельда, Залці Ландман, Райнера Кунце, Яна Ваґнера та інших. Пан Петро – перекладач та упорядник 10-томного українського зібрання поезій Пауля Целана.

Зазначимо, премію Вінценза засновано на вшанування пам'яті вченого й письменника, автора гуцульської епопеї, тетралогії "На високій полонині". У ній він, за визначенням літературознавців, розшифрував генетичний код Гуцулії; словами історичних персонажів описав давню культуру гуцулів, процес творення міфічного і магічного мислення народу.

Форум Via Carpatia учетверте відбувається у Верховині та Криворівні. Цьогорічне гасло – "Капітал свободи: 30 років культурної незалежності".