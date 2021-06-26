Цінності за вакцину: Україна відкликала свій підпис з-під заяви ООН про репресії в Китаї.

Делеґація Постійного представництва України при відділенні ООН та інших організаціях у Женеві відкликала свій підпис з-під заяви зі засудженням репресій у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю. Аґенція Associated Press повідомляє, що українські дипломати відступили від позиції після того, як Китай пригрозив припинити постачання вакцин.

22 червня у ході 47-ї сесії Ради ООН з прав людини 44 країни виступили з колективною заявою, в котрій закликали Пекін надати доступ для незалежних спостерігачів у район Китаю, де мешкають уйгури.

"Ми серйозно стурбовані ситуацією з правами людини в Уйгурському автономному районі Сіньцзян. Достовірні повідомлення вказують на те, що понад мільйон людей свавільно затримано в Сіньцзяні. Широко застосовується спостереження, непропорційно спрямоване на уйгурів та представників інших меншин, а також обмеження основних свобод та уйгурської культури. Надходять також повідомлення про тортури чи жорстоке, нелюдське та принизливе поводження чи покарання, про примусову стерилізацію, сексуальне та гендерне насильство та вимушене відокремлення дітей від батьків владою", – ідеться у документі.

Згідно з інформацією на офіційній сторінці уряду Великої Британії, станом на вівторок Україна входила до числа підписантів заяви – разом із Австралією, Австрією, Албанією, Белізом, Бельгією, Болгарією, Боснією та Герцеговиною, Великою Британією, Гаїті, Гондурасом, Данією, Естонією, Ізраїлем, Ірландією, Ісландією, Іспанією, Італією, Канадою, Латвією, Литвою, Ліхтенштейном, Люксембургом, Маршалловими островами, Монако, Нідерландами, Німеччиною, Новою Зеландією, Норвегією, Палау, Польщею, Португалією, Румунією, Сан-Марино, Словаччиною, Словенією, Сполученими Штатами Америки, Фінляндією, Францією, Хорватією, Чехією, Швейцарією, Швецією, Японією.

Вранці 26 червня в низці китайських медій вийшло повідомлення: Україна резиґнує зі заяви. Про це, зокрема, написало видання China News.

У повідомленні українського представництва при відділенні ООН у Женеві за 25 червня в останньому абзаці йдеться: "Україна не приєдналася до спільної заяви щодо ситуації з правами людини в китайській провінції Синьцзянь".

Тим часом, аґенція Associated Press у суботу повідомила, покликаючись на дипломатів із двох країн: Китай натиснув на Україну, щоб українці відкликали підпис з-під заяви. Офіціний Пекін пригрозив зупинити постачання китайської вакцини – ішлося про 500 тисяч доз препарату CoronaVac.

Один із західних дипломатів назвав тиск Китаю дипломатією "оголених кастетів".

Інший дипломат сказав: українці поскаржилися на "значний тиск на Київ", і "ввечері делегація сказала нам, що вони мають вийти [зі заяви]".