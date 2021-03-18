Литвин програв вибори ректора Шевченкового університету.

 

Колишній голова Верховної Ради України Володимир Литвин програв вибори ректора Київського національного університету імені Шевченка. Він посів четверте місце із результатом близько 4% голосів.

 

 

Про це повідомляє BBC.

 

Лідером голосування став проректор КНУ Володимир Бугров – 44%. Його конкурентом у другому турі буде проректор Олександр Рожко – 15%. 

 

У голосуванні на шести дільницях мали взяти участь 4 139 виборців, зокрема, 598 студентів і 23 курсанти коледжів. Але прийшло на голосування близько 70%.

 

Вибори нового ректора проводять через те, що повноваження нинішнього виконувача обов'язків ректора Леоніда Губерського, який працював із жовтня 2015 року, закінчилися.

 

Напередодні обрання керівника вишу у соцмережах ширилися заклики колишніх студентів університету та громадських активістів не підтримувати кандидатуру колишнього голови парламенту.

 

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи рішення РНБО щодо перевірки обставин ратифікації "Харківських угод", окремо згадав про Володимира Литвина.

 

"Тут дуже багато цікавих персонажів, які на сьогодні продовжують перебувати в українській політиці. Більше того, дехто з них пропонує себе на посаду, як, наприклад, пан Литвин, до державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Я перепрошую, але мені було б соромно дивитися в очі тим людям, тим студентам, щоб зараз іти в ректори, при цьому голосувавши за ті ганебні речі", – заявив Данілов.

 

Литвин у відповідь звинуватив секретаря РНБО у втручанні у виборчий процес у КНУ і у дискредитації його імені як кандидата.

 

"Я б запропонував секретарю РНБО прийти до студентів, і ми з ними поговоримо й побачимо, хто має право дивитися у вічі студентам – людина, яка безапеляційно робить заяви, втручається у виборчий процес в університеті...", – розкритикував Литвин.

 

"Це, як мінімум, аморально й непорядно. Я розумію, що є зацікавленість в іншому кандидатові, але не в такий ломовий спосіб це потрібно робити", – коментував коаліціянт Віктора Януковича.

 

Дописувачі у соціальних мережах звертали увагу на те, що Володимир Литвин взагалі не мав права брати участь у виборах: статут національного університету чітко визначає, хто не може бути обраний і призначений ректором вишу. Серед переліку – особи, що голосували за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року під час Революції гідності.

 

Окрім того, Володимира Литвина неодноразово звинувачували у плагіаті наукових праць. Найгучнішим був скандал із публікацією його статті у газеті "Факти" у 2002 році "Громадянське суспільство: міфи і реальність", яка виявилася перекладом статті віцепрезидента Фонду Карнегі Томаса Карозерса, про що той розповів газеті "Дзеркало тижня".

 

Про інші випадки плагіату детально розповідав у своєму блозі на "Українській правді" професор НаУКМА Олексій Гарань, зазначаючи: науковців за плагіат позбавляють звань, натомість Володимир Литвин просувався далі науковою і політичною кар'єрою.

 

17.03.2021

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