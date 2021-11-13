Сьогодні, 13 листопада, помер ректор Тернопільського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки та техніки України Петро Ясній. Про це повідомила пресслужба університету.

Наукова спільнота університету назвала відхід Петра Яснія великою втратою, адже він послідовно докладав зусиль для розвитку вищого закладу освіти: за його ректорства установа отримала статус національного університету.

«Особистість Петра Володимировича увійде в історію як провідного науковця, талановитого та мудрого керівника, висококваліфікованого викладача, самовідданого друга, наставника й надійного порадника. Його втрата – це величезне нещастя для всієї університетської родини. Високоосвідченість, душевне тепло і дивовижна інтелігентність робили співпрацю з ним незабутньою. Низько схиляємо голову перед його відходом у вічність та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким», – зазначили колеги.

Співчуття від громади міста висловив міський голова Сергій Надал: «Самовіддана педагогічна та наукова праця Петра Володимировича, його мудра й виважена управлінська діяльність залишила слід у душах усіх, хто був з ним поруч: колег-педагогів, науковців, студентів, батьків. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким».

Панахиду запланували на суботу, 14 листопада о 17:00 у фойє головного навчального корпусу університету, а похорон – на 15 листопада, 11:00 у фойє головного корпусу університету.

Для довідки.

Петро Ясній – український науковець, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Народився серпня 1952 року у селі Кутищі Львівської області. У 1973 році закінчив електромеханічний факультет Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту. З 1992 року постійно працював в Тернопільському приладобудівному інституті: у період з 1993 року до 2007 року пройшов шлях від завідувача кафедри матеріалознавства до проректора з наукової роботи. З 2007 року працював ректором Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Вчені звання старшого наукового співробітника присвоїли у 1985 році, професора – у 1996 pоці. Опублікував понад 300 наукових праць, з них 6 монографій та 18 патентів на винаходи. Видав чотири науково-методичних посібники; опублікував понад 100 наукових публікацій у міжнародних наукових журналах; підготував 15 кандидатів та одного доктора наук.

Науковим працям Яснія, який зробив значний внесок у розвиток наукових засад діагностування міцності та довговічності матеріалів і елементів конструкцій, властиві актуальність, оригінальність підходів, новизна, аргументованість отриманих результатів та втілення їх у прикладні розробки та інженерну практику в діяльності провідних металургійних підприємств України.

Фото tntu.edu.ua, zz.te.ua, suspilne.media