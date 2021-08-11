Львівським університетам рекомендовано селити у гуртожитки лише вакцинованих студентів.

 

Обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської ОДА рекомендувала ректорам вищих навчальних закладів поселяти у гуртожитки лише вакцинованих студентів. Такі заходи, на думку посадовців, необхідні, щоб запобігти можливому спалаху Covid-19 на початку нового навчального року.

 

 

Члени обласної комісії ТЕБ і НС на засіданні у вівторок, 10 серпня, обговорювали проблеми вакцинальної кампанії на Львівщині. Восени цього року очікують чергового спалаху коронавірусної інфекції, у тому числі штаму «Дельта», тому ухвалили рішення збільшити темпи вакцинації, яка убезпечує від складного перебігу хвороби та знижує летальність.

 

За інформацією керівниці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталії Іванченко-Тімко, наразі на Львівщині вакциновано понад 420 тисяч із 2,5 мільйона мешканців. Показник щеплень в області на сьогодні є нижчим від середнього по Україні.

 

Наталія Іванченко-Тімко нагадала, що в разі потрапляння області у жовту, помаранчеву чи червону зону проводити навчання в очному режимі зможуть заклади освіти, де вакциновані 80% викладачів. Відповідне рішення про роботу навчальних закладів в умовах карантину уряд ухвалив 28 липня цього року. Щоб запобігти спалаху Covid-19 cеред молоді, комісія рекомендувала ректорам навчальних закладів заселяти в гуртожитки лише вакцинованих студентів.

 

 

«На Львівщині категорія студентів сягає понад 100 тисяч осіб. Тим самим збільшиться ризик поширення вірусу Covid-19 здебільшого серед молоді. Відтак члени комісії рекомендують керівникам навчальних закладів (зокрема ректорам вищих навчальних закладів) проводити заселення студентів у відомчі гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації від Covid-19», – повідомили в ЛОДА.

 

Також комісія зобов’язала голів РДА взяти під особистий контроль процедуру вакцинальної кампанії на територіях, провести роз’яснювальні наради з головами громад, керівниками закладів охорони здоров’я, освіти, підприємств, представниками громадських організацій. Центри вакцинації мають працювати у кожному райцентрі та в інших містах області із робочим графіком сім днів на тиждень.

 

Фото loda.gov.ua

11.08.2021

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