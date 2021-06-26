Убивцю Джорджа Флойда засудили до 22,5 років в'язниці.

Адвокат сім'ї Флойда привітав вирок як крок до расового примирення.

 

 

Суд в Міннеаполісі (штат Міннесота) в п'ятницю ввечері, 25 червня, засудив колишнього поліціянта Дерека Шовіна (Derek Chauvin) до 22,5 років тюремного ув'язнення за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Ще 20 квітня суд присяжних визнав Шовіна винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Колишньому поліціянтові, який перебував у в'язниці з моменту засудження, також висунуто федеральні звинувачення в царині громадянських прав.

 

«Вирок не ґрунтується на емоціях чи співчутті, не на публічній думці, а на вимогах закону і на конкретних фактах у цій справі», – підкреслив під час оголошення вердикту суддя Пітер Кегілл (Peter Cahill), який головував на процесі в Міннеаполісі. Прокуратура раніше вимагала для Шовіна 30 років тюремного ув'язнення.

 

Адвокат сім'ї Джорджа Флойда Бен Крамп (Ben Crump) привітав вирок як крок до расового примирення. «Цей історичний вирок на один крок наближає сім'ю Флойда і нашу націю до зцілення», – зауважив він.

 

Нагадаємо, що Джордж Флойд загинув під час затримання в Міннеаполісі наприкінці травня 2020 року. За даними слідства, службовець поліції Дерек Шовін протягом майже дев'яти хвилин душив його коліном під час затримання. Смерть Флойда набула широкого розголосу завдяки відеозаписам очевидців і викликала масові протести проти расизму і поліційного насильства в США і багатьох інших країнах.

26.06.2021

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