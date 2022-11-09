Львівський пенсіонер отримав умовний термін за пропаганду війни.

Франківський районний суд міста Львова визнав винним 60-річного львів’янина Ігоря Сергієнка у пропаганді війни та призначив йому умовний термін покарання. Пенсіонер у соцмережі «Однокласники» розповсюджував дописи антиукраїнського змісту та підтримував агресію Росії.

Вироком суду чоловікові призначили три роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання на іспитовий строк два роки. Також у нього конфіскували ноутбук, з якого велася активна діяльність в інтернеті.

За матеріалами справи, чоловік у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» розповсюджував матеріали із публічними закликами до агресивної війни та до розв’язування воєнного конфлікту. Відповідні дописи він поширював після початку повномасштабного вторгнення РФ – з 1 березня до 16 квітня 2022 року.

Прокурор подав до суду угоду про визнання винуватості, укладену між ним та підсудним. Суд затвердив угоду, взявши до уваги, що сторони врахували ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані на особу обвинуваченого та його щире каяття у вчиненому.

Як пише «Судовий репортер», 60-річний Ігор Сергієнко за професією — радіомонтажник, спеціалізується на виготовленні приладів контролю для атомних електростанцій. Його інтереси в суді представляв адвокат Центру надання безоплатної правової допомоги.

1 березня цього року Ігор Сергієнко вперше розповсюдив публікацію з текстом «Z — поддержи наших». Крім цього, на особистій сторінці львів’янина з’являлися пости про загиблих «ЛДНРівців» чи так звану ліквідацію українських «неонацистів». Також на сторінці Сергієнка були поширені декілька постів про військових полку «Азов» на зразок: «Украинские нацисты батальона "Азов" распяли на кресте и заживо сожгли донбасского ополченца». Також Сергієнко вподобав дописи про підтримку «ополченцев на Донбассе», «Крым — это Россия» та повагу до Путіна, однак у суді він від таких симпатій відхрещувався.



