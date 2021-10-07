У Франківську автора фейкових повідомлень про замах на президента осудили до ув’язнення.

Івано-Франківський міський суд 4 жовтня визнав винним та призначив покарання у вигляд трьох років позбавлення волі чоловікові, який двічі повідомляв СБУ про намір скоїти замах на президента Володимира Зеленського. Захисники обвинуваченого мають час на апеляцію.

27 липня 2020 року Івано-Франківський міський суд призначив чоловіку рік іспитового терміну за неправдиве повідомлення у СБУ в Івано-Франківській області про підготовку замаху на президента Зеленського.

Проте на цьому чоловік не зупинився і пізно ввечері 29 грудня 2020 року з телефону матері написав на електронну пошту СБУ в Івано-Франківській області листа із текстом «Я готую замах на Президента України в Гуті».

У вироку суду вказано, що чоловік надіслав СБУ листа з погрозою такого змісту: «Я готую замах на президента України в Гуті. Тому діяти ви змушені протягом 294 днів по обіді. Це обов'язок слідчого чи прокурора. На мою думку, ГУНП в Івано-Франківську, СБУ в Івано-Франківську, місцева прокуратура та місцевий суд починають або вже зрозуміли, що відбувається. Або ви або вас)))) Не полінуйтесь радитись з очільниками цих відомств. Пригадайте слова про досягнення матриці по приїзді зі Сполучених Штатів. Дежавю. Всі дивились фільм «Матриця». Все відбувається трішки в іншому форматі, але не помічати очевидного працюючи в таких структурах – це ганебно, як мінімум. Це нагадує футбол головою держави. Відповідальність – це засіб тиску. Сприймайте нас, як 12 гравця – вболівальники, ультрас».

Окрім СБУ, такого листа від підсудного отримали ще півтора десятка установ.

30 грудня правоохоронці з вибухотехніками обстежили територію президентської резиденції Синьогора. Будь-яких вибухових пристроїв та речовин не виявили.

У суді обвинувачений визнав провину у скоєному і сказав, що робив це для перевірки готовності правоохоронних органів для забезпечення захисту президента України. Обвинувачений пояснив, що вважав за необхідне залучити більше фахівців для охорони президента. Залякати когось чи погрожувати наміру не мав.

Підсудний запевнив, що будь-якими відомостями, що хтось готує замах на життя президента, не володів. Також підготовку замаху не здійснював. Він також заявив, що діяв так для перевірки стану готовності правоохоронців на забезпечення захисту президента України, і вважав, що кількість охоронців треба збільшити.

Він заявив, що усвідомлює протиправність своїх дій, шкодує про вчинене, готовий нести відповідальність та «має позитивні плани на майбутнє».

Згідно з висновком судово-психіатричного експерта підсудний психічними розладами не страждає і не страждав у період часу, коли вчиняв протиправні дії, однак має ознаки розладу психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (канабіноїдів). Чоловік має синдром залежності, але здатний в повній мірі усвідомлювати свої дії та керувати ними. Застосування примусових заходів медичного характеру, на думку судмедексперта, обвинувачений не потребує.

Суд з огляду на повторне правопорушення визнав чоловіка винним у завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності та призначив три роки позбавлення волі. Адвокати мають час на подання апеляції на вирок у цій справі.

Фото slovoidilo.ua, pravda.if.ua