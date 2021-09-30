Ніколя Саркозі засуджено до одного року позбавлення волі.

Експрезидента Франції визнали винним у незаконному фінансуванні своєї виборчої кампанії в 2012 році.

   

 

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі у четвер, 30 вересня, був засуджений до одного року позбавлення волі. Паризький суд визнав Саркозі винним у справі про незаконне фінансування його передвиборчої кампанії 2012 року. Про це повідомила газета Le Monde.

 

За висновком суду, Саркозі знав про максимально законну суму витрат на президентську кампанію, але, незважаючи на це, продовжував витрачати гроші на передвиборчі заходи всупереч письмовому попередженню про ризик перевитрати. «Саркозі, будучи кандидатом в президенти, не вжив заходів з контролю над витратами», – констатувала суддя Каролін Віґьє (Caroline Viguier), зазначивши, що «це була не перша його передвиборча кампанія, й у нього був досвід».

 

За відомостями прокуратури, Ніколя Саркозі витратив на свою кампанію щодо перевиборів майже вдвічі більше за допустиму суму – понад 42,8 млн євро за ліміту в 22,5 млн євро. При цьому він намагався приховати перевитрати за допомогою фіктивної бухгалтерії, яку вела компанія Bygmalion. Пізніше сам політик звинуватив фірму в збагаченні за рахунок його передвиборчої кампанії.

 

Проте експрезидент так і не потрапить до в’язничної камери. За рішенням суду Саркозі відбуватиме покарання під домашнім арештом з електронним браслетом.

 

До речі, cам Саркозі не був присутній навіть на судовому засіданні. Його адвокат Тьєррі Ерзоґ (Thierry Herzog) оголосив про намір експрезидента оскаржити вердикт, винесений у першій інстанції. «Президент Саркозі, з яким я щойно спілкувався телефоном, попросив мене подати апеляцію на рішення суду, що я негайно і зроблю»,–- заявив Ерзоґ в залі суду.

 

Нагадаємо, що це вже другий реальний термін позбавлення волі, до якого засудили колишнього президента Саркозі. У березні 2021 року його визнали винним у корупції і торгівлі впливом у так званій «справі про прослуховування». Тоді політик отримав три роки позбавлення волі, з яких два умовно. Відтак Саркозі став першим експрезидентом Франції, засудженим до реального терміну.

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