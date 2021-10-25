Директорку приватної гімназії у Львові оштрафували за невакцинованих учителів.

Галицький районний суд Львова оштрафував директорку приватної школи-гімназії святої Софії Галину Іллів за порушення вимог щодо вакцинації працівників закладу. Про це йдеться у постанові суду від 13 жовтня.

Згідно з постановою суду, 24 вересня директорка гімназії допустила офлайн-навчання без обов’язкової вакцинації 80% працівників, чим порушила постанову Кабміну про карантинні обмеження.

Суд вирішив, що провину директорки підтвердила довідка про стан вакцинації працівників школи. Галина Іллів на судове засідання не прибула та жодних пояснень не надала. У підсумку суд призначив їй штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Знайшли порушення і в діяльності Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 ім. Маркіяна Шашкевича. Директорку цієї школи звинуватили у тому, що вона «не забезпечила належне функціонування закладу освіти, а саме –відвідування закладу освіти здобувачами освіти 5–11 класів, в якому менше, ніж 80% працівників не мають документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або однієї дози дводозної вакцини від COVID-19».

Проте Золочівський райсуд звільнив директорку освітнього закладу від відповідальності за малозначністю порушення. Директорка визнала провину, і суд обмежився усним зауваженням.

Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік організацій, представники яких мають обов’язково вакцинуватися проти COVID-19, зокрема у ньому йдеться про освітян.

Додамо, до 1 листопада у Львові тривають вимушені канікули в освітніх закладах у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації та суттєвим ростом захворюваності на Covid-19.

Фото dailylviv.com, zmina.info