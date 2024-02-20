Суд в Амстердамі відхилив апеляцію Росії на рішення щодо ЮКОСу.

Таким чином Москва буде змушена сплатити колишнім мажоритарним акціонерам компанії 50 млрд доларів.

 

 

У багаторічній суперечці на мільярди доларів між Кремлем та колишніми власниками зруйнованої нафтової компанії ЮКОС Росія зазнала вирішальної поразки. Апеляційний суд в Амстердамі у вівторок, 20 лютого, відхилив вимогу Москви скасувати рішення арбітражного суду, який зобов'язав її виплатити 50 млрд доларів колишнім мажоритарним акціонерам компанії. Про це повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

 

Рішенню амстердамського суду передували багаторічні позови Москви до нідерландських судових інстанцій. Воно означає, що остаточно підтверджено рішення міжнародного арбітражного суду від 2014 року. Саме тоді Арбітражний суд у Гаазі визнав, що Росія порушила свої міжнародні зобов'язання, вчинивши дії, спрямовані на банкрутство ЮКОСу, колишньої найбільшої російської нафтової компанії, та зобов’язав країну виплатити близько 50 мільярдів доларів компенсації колишнім акціонерам.

 

Державна дума Росії в грудні 2015 року ухвалила закон, який наділяє конституційний суд РФ правом визнавати неможливим виконання Росією рішень міжнародних судів. Він дозволяє російській владі іґнорувати рішення міжнародних інстанцій, винесені на користь юридичних та фізичних осіб, які скаржаться на порушення у Росії їхніх прав.

 

Нагадаємо, що засновником і найбільшим акціонером нафтогазової компанії ЮКОС був колишній російський олігарх Міхаіл Ходорковський, якого президент Росії Путін вважав потенційним політичним конкурентом. Російська влада оголосила компанію банкрутом у 2006 році через те, що Ходорковський нібито не сплатив мільярди євро податків. Компанію ліквідували, а Ходорковський потрапив на десять років до в'язниці. А колишні акціонери ЮКОСа подали позов до суду на російську владу й вимагали компенсації.

20.02.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Памʼяті полеглих героїв
У Львівському органному залі відбудуться події, присвячені вшануванню памʼяті полеглих у боротьбі за свободу України. 20 лютого, у День памʼяті Героїв Небесної Сотні, звучатиме хорова кантата Валентина Сильвестрова “Майдан”.
19.02.24 | | Штука
726-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Мар’їнському (відбито 18 атак) та Херсонському (відбито 16 атак) напрямках
19.02.24 | | Україна
Дебора
Світлана Бреславська
Ім’я Дебори Фоґель найчастіше асоціюється з геніальними чоловіками, що цілком несправедливо, бо принижує її власний інтелект і талант
18.02.24 | | Минуле
Ласкаво просимо у тридцяті
Віталій Портников
Напад Росії на Україну – це ще не сама війна, а пролог до неї. Такий собі тиск Німеччини на Чехословаччину, тільки цього разу Захід сказав «ні»
18.02.24 | | Дискурси
“Іду на вас”: гірке прощання з Габсбургами
Олеся Ісаюк
“Змора голоду матір’ю усіх цих чорних мерців, – казала совість, – але батьком ти сам, великий Святославе... Сі трупи – то тінь, який кидає твоя слава!”
17.02.24 | | Україна
 Прем’єра «злої» комедії «Тюбік»
«Тюбік»  – це вистава-діалог, розмова між чоловіком і дружиною, історія про пересічного українця, від якого доля вимагає може й забагато: пройти процес становлення, коли треба позбутися страху та відчути себе героєм.
17.02.24 | | Штука
Дивний збіг: активність Путіна і блокада кордону
Мирослав Чех
Підтримка України є найкращою інвестицією Польщі у власну безпеку, каже прем'єр Дональд Туск. Реальні дії влади, однак, говорять про інше
16.02.24 | | Дискурси
Privatissimum
Юрко ПРОХАСЬКО
Мова не знає поступу, вона завжди найдосконаліша серед усіх можливих недосконалостей, завжди несподівано вірна, але не так, як на те розраховуєш
16.02.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.