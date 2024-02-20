Суд в Амстердамі відхилив апеляцію Росії на рішення щодо ЮКОСу.

Таким чином Москва буде змушена сплатити колишнім мажоритарним акціонерам компанії 50 млрд доларів.

У багаторічній суперечці на мільярди доларів між Кремлем та колишніми власниками зруйнованої нафтової компанії ЮКОС Росія зазнала вирішальної поразки. Апеляційний суд в Амстердамі у вівторок, 20 лютого, відхилив вимогу Москви скасувати рішення арбітражного суду, який зобов'язав її виплатити 50 млрд доларів колишнім мажоритарним акціонерам компанії. Про це повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Рішенню амстердамського суду передували багаторічні позови Москви до нідерландських судових інстанцій. Воно означає, що остаточно підтверджено рішення міжнародного арбітражного суду від 2014 року. Саме тоді Арбітражний суд у Гаазі визнав, що Росія порушила свої міжнародні зобов'язання, вчинивши дії, спрямовані на банкрутство ЮКОСу, колишньої найбільшої російської нафтової компанії, та зобов’язав країну виплатити близько 50 мільярдів доларів компенсації колишнім акціонерам.

Державна дума Росії в грудні 2015 року ухвалила закон, який наділяє конституційний суд РФ правом визнавати неможливим виконання Росією рішень міжнародних судів. Він дозволяє російській владі іґнорувати рішення міжнародних інстанцій, винесені на користь юридичних та фізичних осіб, які скаржаться на порушення у Росії їхніх прав.

Нагадаємо, що засновником і найбільшим акціонером нафтогазової компанії ЮКОС був колишній російський олігарх Міхаіл Ходорковський, якого президент Росії Путін вважав потенційним політичним конкурентом. Російська влада оголосила компанію банкрутом у 2006 році через те, що Ходорковський нібито не сплатив мільярди євро податків. Компанію ліквідували, а Ходорковський потрапив на десять років до в'язниці. А колишні акціонери ЮКОСа подали позов до суду на російську владу й вимагали компенсації.