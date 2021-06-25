Рішення, аби Defender пройшов біля берегів Криму, ухвалив сам Джонсон.

Так британський прем’єр хотів продемонструвати, що Об’єднане Королівство не визнає анексії Криму Росією.

 

 

Рішення про прохід ескадренного есмінця HMS Defender Королівських військово-морських сил біля берегів Криму ухвалив особисто прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. По це йдеться в ексклюзивному матеріалі газети The Telegraph, опублікованому в п'ятницю 25 червня.

 

За інформацією джерел видання, ідея проходу в кримських водах належала міністру оборони Бену Воллесу (Ben Wallace), але не подобалася міністру закордонних справ Домінікові Раабу (Dominic Raab), який побоювався, що Росія може скористатися ситуацією в своїх інтересах.

 

Воллес і Рааб не змогли домовитися, тому рішення було передано на Даунінг-стріт, тобто в резиденцію прем'єр-міністра, щоб там зробили остаточний вибір. Врешті остаточне рішення ухвалив Борис Джонсон як глава уряду. 

 

Сам прем'єр-міністр Об’єднаного Королівства в четвер, 24 червня, прокоментував інцидент зі стріляниною в Чорному морі. За його словами, HMS Defender йшов найкоротшим шляхом з України до Грузії. Джонсон наголосив, що «це українські води, і було цілком правильним використовувати їх для переміщення з пункту A в пункт B».

 

«Важливий момент полягає в тому, що ми не визнаємо анексії Криму Росією – це частина суверенної української території. Було абсолютно правильним, що нам довелося відстоювати закон і домагатися свободи судноплавства тим способом, яким ми це зробили», – підкреслив британський прем'єр.

 

Нагадаємо, що 23 червня Міністерство оборони Росії оприлюднило заяву, в якій стверджувало, що прикордонний сторожовий корабель нібито «здійснив попереджувальні постріли», а пізніше літак Су-24М вчинив попереджувальне бомбометання за курсом руху британського есмінця Defender у Чорному морі.

 

Однак Міністерство оборони Великобританії заявило, що насправді такого інциденту не було: «По есмінцю Defender попереджувальних пострілів зроблено не було. Корабель Королівських військово-морських сил здіснював прохід українськими територіальними водами відповідно до міжнародного права, нічого не порушуючи. Ми вважаємо, що росіяни проводили навчання зі стріляниною в Чорному морі і дали міжнародному морському співтовариству завчасне попередження про свою діяльність. У напрямку Defender не здійснювалося жодних пострілів, і ми не визнаємо твердження, що на його шляху були скинуті бомби».

25.06.2021

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