Зеленський підписав санкції проти Фірташа, Фукса та оточення Путіна.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Про це повідомила пресова служба Президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – ідеться у документі.

Загалом за поданням Служби безпеки України санкції запроваджено проти 538 фізичних і 540 юридичних осіб.

Указ №266/2021 від 24 червня оприлюднено на сайті керівника держави; він набуває чинності з дня опублікування.

У пакеті санкцій проти Фукса і Фірташа – блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Крім того, застосовується заборона участі в приватизації та оренді державного майна, повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, заборона видачі дозволів і ліцензій Національного банку України, припинення видачі дозволів і ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності та інші санкції, що відповідають принципу їх застосування, встановленим законом України "Про санкції".

Також згідно з рішенням РНБО Фукс і Фірташ втрачають державні нагороди України.

Санкції запроваджено терміном на три роки.

Продовжуються санкції проти деяких російських бізнесменів і чиновників. Зокрема, проти голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, бізнесмена Олега Дерипаски, голови правління "ВТБ Банку" Андрія Костіна, а також Ігоря, Аркадія і Романа Ротенбергів.

Проти Міллера, Дерипаски, Костіна та Ігоря Ротенберга застосовується пакет санкцій, який передбачає блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та заборону на в'їзд на територію України.

Проти Аркадія і Романа Ротенбергів – запобігання виведенню капіталів за межі України та заборона на в'їзд на територію України.

Також санкції запроваджено проти низки пропагандистів, які підтримують окупацію Кримського півострова й ОРДЛО, зокрема, генерального директора російського "Першого каналу" Костянтина Ернста, редактора телеканалу Russia Today Маргарити Симоньян.

До списку юридичних осіб входять російські ЗМІ, зокрема ВАТ "Перший канал. Всесвітня мережа", телеканали "РТР-Планета", інформаційний канал "Росія-24", ВАТ "Телекомпанія НТВ".

Санкції продовжено стосовно військово-промислових держпідприємств РФ, підприємств, розташованих на території тимчасово окупованого Росією Криму, а також щодо низки інших організацій, зокрема "Благодійного фонду Святителя Василя Великого", некомерційної організації "Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном".