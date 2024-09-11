Міхаіл Фрідман залишиться під європейськими санкціями.

Суд ЄУ відхилив його позов, а також позови ще чотирьох російських бізнесменів щодо санкцій.

Європейський суд юстиції в Люксембурзі відхилив позови п'яти російських бізнесменів, які намагалися оскаржити запроваджені проти них санкції Європейської Унії. Про це повідомило німецьке ділове видання Handelsblatt. Не задоволено позови акціонерів «Альфа-груп» та А1 Міхаіла Фрідмана та Петра Авена, Германа Хана, який вийшов зі складу власників Альфа-банку, голови ради директорів КХЛ Геннадія Тімченка та його дружини Єлени. Також суд відхилив позови підприємця Муси Бажаєва та дружини бенефіціара компанії «Северсталь» Алєксєя Мордашова Марини про зняття з них санкцій.

Позивачі стверджували, що Рада ЄУ не має права накладати на них будь-які додаткові зобов'язання, особливо такі обтяжливі. Йдеться про обов'язок декларувати активи з метою уникнення обходу санкцій.

Фрідман, Авен та Хан подали позов з вимогою анулювати зобов'язання щодо декларування своїх коштів чи економічних ресурсів та співпраці з компетентними національними органами. Заявники стверджують, що оскільки ці зобов'язання не закріплені у первісному рішенні, прийнятому Радою ЄУ, вони не можуть розглядатися як заходи, необхідні для виконання такого рішення. Зокрема вони стверджують, що ухвала Ради є зловживанням повноваженнями, оскільки прийняття цих зобов'язань має відноситися до повноважень держав – членів Євроунії.

Як пояснили в суді, у зв'язку з ускладненням схем ухилення від санкцій Рада ЄУ 21 липня 2022 року ухвалила постанову, яка зобов'язує повідомляти про кошти та співпрацювати з компетентними органами. Невиконання цих зобов'язань розглядається як обхід санкцій. «З практичної точки зору мета полягає в тому, щоб запобігти використанню складних юридичних та фінансових механізмів, здатних якщо не полегшити обхід заходів, то принаймні ускладнити компетентним національним органам виявлення коштів та економічних ресурсів, що підпадають під дію обмежувальних заходів», – сказано у пресрелізі Суду ЄУ.

У своїх рішеннях суд нагадав, що унійне законодавство допускає ухвалення Радою ЄУ нормативних актів для реалізації або введення в дію обмежувальних заходів з метою забезпечення їхнього уніфікованого застосування в усіх державах – членах Євроунії. «Заходи, передбачені правом ЄУ, не обмежуються зобов'язаннями бездіяльності, і Рада мала право ухвалити зобов'язання щодо звітності та співпраці, навіть якщо вони не були прямо передбачені у рішенні, до якого вони належать», – зазначила пресслужба суду.

Того ж дня суд Європейської Унії в Люксембурзі ухвалив рішення за позовом російського Національного розрахункового депозитарію (НРД) до Ради ЄУ за запровадження щодо нього санкцій у зв'язку з агресією Росії проти України. НРД не вдалося оскаржити правомірність свого включення до списку санкцій ЄУ, тому його рахунок у Євроунії й надалі залишатиметься заблокованим.

Обмежувальні заходи проти Національного розрахункового депозитарію Євроунія запровадила у червні 2022 року в рамках шостого пакета санкцій ЄУ. У результаті було заблоковано рахунок НРД у європейському депозитарії Euroclear, де лежать європейські цінні папери російських інвесторів.