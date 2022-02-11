РНБО запровадила санкції проти телеканалу "Наш".

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення запровадити санкції проти телеканалів "НАШ" і "Максі-ТВ" терміном на п'ять років.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання Радбезу у Харкові, повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Впроваджено санкції проти компанії "Наша Прага" ("Максі-ТВ", – Z), проти компанії "НАШ 24", "НАШ 365" (телеканал "НАШ", – Z) і компанії, яка безпосередньо є, наскільки ми поінформовані, власником усіх цих компаній, яка розташовується на Кіпрі в місті Лімасоль… Компанія, яка розташовується на Кіпрі, так само потрапила під наші обмежувальні санкції терміном на п'ять років", – розповів Данілов.

Крім того, на термін п'ять років упроваджено санкції проти російського товариства з обмеженою відповідальністю "Витрина ТВ", що ретранслює телеканали, які перебувають під санкціями.

"Щодо санкцій, ТОВ "Витрина ТВ", зареєстроване в місті Москва… Це компанія, яка постачає послуги для просування компаній, які перебувають під санкціями на території нашої країни, – вона надає послуги з ретрансляції російських телеканалів, що заблоковані на території нашої країни. Санкції видано на термін п'ять років", – розповів Данілов.

На сайті Національної ради з телебачення і радіомовлення зазначено, що ТОВ "Наша Прага" є телемовником із зареєстрованим логотипом "Максі-ТВ" у форматі "Культурно-розважальний. Фільмопоказ". ТОВ "НАШ 365" є телемовником із зареєстрованим логотипом "НАШ" у форматі "інформаційно-аналітичний".

У листопаді 2021 року Нацрада за результатами позапланових перевірок ТОВ "НАШ 365" і ТОВ "Наша Прага" вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "НАШ 365". Також було вирішено зобов'язати ТОВ "Наша Прага" виплатити 25% суми ліцензійного збору як штраф.

"Національна рада розглянула результати позапланових перевірок... якими проаналізувала ефір компаній за 28-31 липня та 1-2 серпня. У ці дні ліцензіати неодноразово поширювали передачу "Важливе" за участю Олени Бондаренко, яка припустилася висловлювань ворожнечі до тієї частини населення країни, що розмовляє українською мовою… Передача… транслювалася на обох телеканалах у прямому ефірі 28 липня, а далі в наступні дні – ще сім разів у повторі без будь-якої редакційної модерації", – зазначили у Нацраді.

Виробником телепередачі "Важливе", як показав копірайт укінці телепередачі на "Максі-ТВ", є ТОВ "НАШ 365" на замовлення ТОВ "Наша Прага".

У Нацраді наголосили, що формат передачі (інтерв'ю) не позбавляє працівників телерадіоорганізацій обов'язку дотримуватися норм законодавства про припинення правопорушення в ефірі. Крім того, статути ліцензіатів передбачають вимогу до працівників телерадіокомпаній щодо об'єктивності, точності, неупередженості та збалансованості подання інформації, проте ведучі не намагалися збалансувати однобічність висловленої Бондаренко під час інтерв'ю позиції, а під час повторної трансляції передачі у записі працівники телерадіоорганізацій також не вжили заходів, щоб припинити правопорушення.

У висловлюваннях Бондаренко було використано технології розпалювання ворожнечі, непропорційне звинувачення, негативну стереотипізацію, створення негативного образу України та українців в очах світової спільноти, а також залякування фейковими погрозами. Також промовиця продемонструвала зневагу до державної мови України, а отже й до української державності, приниження національної честі та гідності, оскільки відбулося ототожнення опанування та використання української мови з антисоціальною поведінкою і злочином.

Власником телеканалу "НАШ" є колишній народний депутат, лідер партії "Наші" Євген Мураєв.