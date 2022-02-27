ЄС і США оголосили про виключення окремих банків Росії від SWIFT.

Лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США виступили зі спільною заявою про те, що зобов'язуються виключити окремі російські банки із системи SWIFT як подальші обмежувальні економічні заходи через війну проти України.

Про це йдеться у заяві, що її цитує аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми, лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США, засуджуємо путінську війну та напад на суверенну націю та народ України. Ми підтримуємо український уряд та український народ у їхніх героїчних зусиллях щодо спротиву російському вторгненню. Війна Росії є посяганням на фундаментальні міжнародні правила і норми, що існували з часів Другої світової війни. Ми закликатимемо Росію до відповіді і колективно забезпечимо, щоб ця війна стала для Путіна стратегічним провалом", - йдеться у заяві.

У ній лідери також констатували, що, "по-перше, ми зобов'язуємося виключити окремі російські банки із системи обміну повідомленнями SWIFT".

"Це забезпечить відключення цих банків від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їхній здатності працювати у глобальному масштабі", - пояснили вони.

По-друге, лідери зобов'язалися запровадити обмежувальні заходи, які "не дадуть змоги Центральному банку Росії використовувати свої міжнародні резерви в такий спосіб, щоб підірвати вплив наших санкцій".

"По-третє, ми зобов'язуємося діяти проти людей та організацій, які сприяють війні в Україні та шкідливій діяльності російського уряду. Зокрема, ми зобов'язуємося вжити заходів щодо обмеження продажу громадянства - так званих "золотих паспортів", які дають змогу заможним росіянам, пов'язаним з російським урядом, ставати громадянами наших країн і отримувати доступ до наших фінансових систем", - попередили росіян лідери.

По-четверте, вони зобов'язалися створити цього тижня трансатлантичну оперативну групу, яка забезпечить ефективне застосування фінансових санкцій шляхом виявлення та заморожування активів осіб, які підпадають під санкції, та компаній, які перебувають у межах їхньої юрисдикції.

"У рамках цих зусиль ми зобов'язуємось застосовувати санкції та інші фінансові та примусові заходи щодо інших російських посадових осіб та представників еліти, близьких до російського уряду, а також їхніх сімей та їхніх посібників для виявлення та заморожування активів, якими вони володіють у наших юрисдикціях. Ми також залучатимемо інші уряди і працюватимемо над виявленням та припиненням руху доходів, отриманих незаконним шляхом, і позбавимо цих осіб можливості приховувати свої активи в юрисдикціях по всьому світу", - йдеться у заяві.

"Нарешті, ми активізуємо або координуватимемо дії проти дезінформації та інших форм гібридної війни. Ми підтримуємо український народ у цю темну годину. Навіть крім заходів, які ми оголошуємо сьогодні, ми готові вжити додаткових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за її напад на Україну ", - запевнили країни-підписанти заяви.

Видання "Європейська правда" коментує: світові лідери не змогли домовитися про відключення Росії від системи банківських платежів SWIFT у рамках третього пакета санкцій проти Росії, а очікування та переможні заяви посадовців з цього приводу виявилися хибними.

Очікувалося, що цей елемент буде схвалений лідерами США та ключових держав Європи, однак уночі з’ясувалося, що ключовий елемент цього пакета санкцій послабили задля досягнення компромісу - у спільному рішенні держав Євросоюзу та G7 йдеться лише про "окремі російські банки". Це може підірвати їхню стабільність, але на експортний потенціал Росії ніяк не вплине. "Наприклад, "Газпрому" буде достатньо відкрити рахунок у будь-якому банку, що не є у "розстрільному списку" - і продовжувати приймати платежі на його рахунки", - йдеться у публікації.

Список банків, які мають покарати, ще не оприлюднений.

Уряд Німеччини у окремому повідомленні пояснив, що до нього увійдуть "(усі) російські банки, на які вже накладені санкції, а також за потреби інші російські банки". Це формулювання дає шанс на розширення списку підсанкційних банків і у майбутньому теоретично може охопити усю банківську систему РФ, але наразі цієї готовності немає.

Наразі експерти чекають на юридичне формулювання обмежень проти активів російського центробанку. Якщо буде йтися про замороження усього російського держрезерву в доларах, євро, фунтах та ієні, це може призвести до обвалу рубля.