РНБО: В Україні виявили перші випадки зараження штамом "Дельта".

В Україні вперше зафіксували штам коронавірусу "Дельта". Перші виявлені пацієнти захворіли невдовзі після повернення з Росії.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю ТСН.

"Уже є два випадки – це мати віком 66 років і дитина 16 років. Вони нещодавно повернулися з Росії, вже в Україні захворіли, і їм провели тести. Вони госпіталізовані в Олександрівську лікарню, їхній стан стабільний", – заявив Данілов.

Зі слів секретаря РНБО, в Україні є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам – дві приватних і дві державних. Утім бракує тестів, які виявляють штам "Дельта"; Україна звернулася по допомогу до ВООЗ.

На середу апарат РНБО скликав нараду за участю міністра охорони здоров'я, заступника міністра внутрішніх справ, представників медичного комітету ВР, вірусологів, медиків, науковців. Вони вирішують, чи вводити обов'язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Індії.

"Не виключаю, що з деякими країнами може бути повністю припинено сполучення на певний період часу. Це дуже небезпечно", – додав Данілов.

Тим часом Міністерство закордонних справ закликало українців утриматися від подорожей до країн, де спостерігається найбільший спалах різновиду коронавірусу "Дельта".

"У зв’язку зі стрімким поширенням нового, агресивнішого штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Дельта", з метою захисту здоров’я населення України та забезпечення контролю над епідемічною ситуацією в нашій державі, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до країн, де спостерігається найбільший спалах зазначеного різновиду COVID-19: Індії, Великої Британії, Португалії, Російської Федерації до повної стабілізації епідемічної ситуації", – ідеться у повідомленні.

МЗС закликало громадян, які вже перебувають у загрожених країнах, чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкцій, а також бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття в Україну.