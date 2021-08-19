Поліція розслідує причини пожежі на Бурштинській ТЕС.

 

Правоохоронці на Івано-Франківщині розпочали досудове розслідування обставин виникнення пожежі у третьому енергоблоці Бурштинської ТЕС, що сталася напередодні. Про це сьогодні, 19 серпня, повідомив сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

 

 

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

 

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Галицького, Рогатинського відділення та обласної поліції, експерти-криміналісти, а також групи реагування Патрульної поліції.

 

 

Для встановлення всіх обставин пожежі слідчі призначили низку експертиз. Після їх виконання вони зможуть встановити причини загорання, яке відбулося у турбіні №3 на відмітці 9,6 м.

 

 

Зазначимо, учора, 18 серпня, о 16:51 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу маслобаку в котлотурбінному цеху блок №3 Бурштинської ТЕС. 11 бригад пожежників до 19:23 ліквідували пожежу. Вналідок неї ніхто не постраждав.

 

Раніше, 2 липня, на Бурштинській тепловій електростанції стався викид чорного диму. Тоді адміністрація електростанції оперативно відреагувала на інформацію та пояснила, що сталося короткотривале порушення паливного режиму на енергоблоці №7.

 

Додамо, у період з 2 до 13 серпня на Бурштинській ТЕС здійснювали перевірку дотримання природохоронного законодавства представники Держекоінспекції та виявили низку порушень, більшість із них стосуються сфери поводження з відходами та користування водою. Також екоінспектори виявили порушення герметичності обладнання на підприємстві. Інспекція надала припис щодо усунення виявлених порушень, а вісьмох посадовців підприємства оштрафували на 3009 гривень.

 

 

Окрім цього, екоінспектори відібрали проби організованих викидів стаціонарних джерел в атмосферу, проби ґрунтів та вод. Лабораторні дослідження дозволять оцінити вплив діяльності Бурштинської ТЕС на довкілля: зокрема на стан атмосфери, ґрунтів та вод.

 

Фото if.npu.gov.ua, lviv.dei.gov.ua, zbruc.eu

19.08.2021

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