Коронаскептик "Слуги народу" доповідатиме про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ.

Народного депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука, який раніше називав коронавірус вигадкою, обрали спікером з теми "COVID-паспорти та сертифікати" для дебатів на сесії ПАРЄ.

На цю несусвітенність звернуло увагу видання "Українська правда".

"Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ. Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку", – написав Камельчук у Facebook.

У грудні 2020 року Камельчук заявив, що COVID-19 є вигадкою, і він не довіряє жодній вакцині.

"Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19", – заявив Камельчук.