ПАРЄ звинуватила Росію в поширенні дезінформації навколо збиття рейсу МН17.

ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій відповідальність за аварію малайзійського авіалайнера цілковито покладається на Росію.

Під час пленарного засідання у Страсбурзі в четвер, 23 червня, Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) одностайно схвалила резолюцію під назвою «Забезпечення відповідальності за загибель літака рейсу МН17». Інформацію про це опубліковано на офіційному сайті ПАРЄ. Дебати та голосування за резолюцію проходили у сесійній залі ПАРЄ у присутності родичів жертв загиблих в авіакатастрофі МН17 та короля Нідерландів.

У документі зазначено, що на підставі доказів, які має правовий комітет ПАРЄ, депутати Асамблеї вважають найбільш ймовірним те, що МН17 «був збитий ракетою "Бук", наданою проросійським збройним формуванням російськими військовиками». ПАРЄ зазначила, що «вражена нездатністю російської влади сумлінно співпрацювати з Радою безпеки Нідерландів та Міжнародною слідчою групою» у справі МН17.

«Замість того, щоб надавати слідчим органам достовірну інформацію, російська влада поширювала дезінформацію, зокрема, суперечливі версії подій, мета яких була навмисне заплутати слідство», – йдеться у резолюції.

У документі наводяться приклади фейків, які російська сторона намагалася нав'язати слідству. «Російська влада навіть дійшла до того, що надала зманіпульовані радіолокаційні та супутникові дані для того, щоб приховати правду. Версії РФ про те, що нібито український винищувач СУ-25 або МіГ-29 збив літак рейсу MH17, були повністю спростовані, як і версія, що літак нібито збила ракету українського "Бука", випущену з підконтрольної уряду України території», – наголошується в документі.

Асамблея закликає Росію розпочати «сумлінно співпрацювати» зі слідством, а також «офіційно вибачитися перед родичами та друзями жертв катастрофи за біль та страждання, спричинені поширеною дезінформацією».

«ПАРЄ не сумнівається, що Європейський суд з прав людини та Міжнародний суд ООН своєчасно та незалежно ухвалять рішення про відповідальність держави Російська Федерація за загибель МН17», – наголошується в резолюції. ПАРЄ також закликала США та НАТО надати слідству всі додаткові дані, «які можуть допомогти у притягненні до відповідальності всіх винних у катастрофі рейсу MH17, включно з тим, хто запустив ракету, хто наказав стріляти та тих, хто відповідальний за транспортування російського "Буку" на територію України».