Росія сама цофнулася з Ради Європи.

Хоча її й так планували позбавити членства у РЄ.

 

 

Росія повідомила Раду Європи про вихід з організації. Генеральна секретарка РЄ Марія Пейчинович-Буріч отримала листа від міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в якому йдеться про рішення Москви вийти з організації. Про це у вівторок, 15 березня, повідомив голова делегації РФ у ПАРЄ Петро Толстой у своєму телеграм-каналі. За його словами, «Росія виходить із Ради Європи з власної волі, це виважене та обдумане рішення», – подає телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Своєю чергою, віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив у вівторок, що Росія денонсує статут Ради Європи, Європейську конвенцію з прав людини, ще чотири конвенції, участь у яких передбачена лише для членів організації. Крім того, за його словами, буде денонсовано низку документів, участь у яких можлива і для держав, що не входять до РЄ, проте вони не відповідають інтересам Росії.

 

Росія вступила до Ради Європи 1996 року. Цьогоріч наприкінці лютого організація призупинила членство Москви через вторгнення російської армії в Україну. Після цього російське МЗС заявило, що країна не братиме участі в роботі РЄ.


Раніше у вівторок Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за рекомендацію виключити Росію. Йдеться про застосування статті 8 статуту РЄ, в якій зазначається, що країна, яка грубо порушує головні принципи організації, «може бути тимчасово позбавлена ​​права представництва» і «Комітет Міністрів може попросити її вийти зі складу РЄ».

 

У рекомендації йшлося, що у разі припинення членства члени організації мають передбачити способи зберігати взаємодію з російськими правозахисниками, демократичними силами, вільними медіа та громадянським суспільством.

 

Якщо Росія добровільно вийде із Ради, то датою виходу буде перше січня наступного року. Але Комітет Міністрів РЄ може своїм рішенням припинити членство Москви з дати, яку визначить сам.

15.03.2022

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