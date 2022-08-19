США не заперечують проти ударів по військових об’єктах у Криму.

Навіть якщо для цього ЗСУ використовує американську зброю.

 

 

Сполучені Штати не мають нічого проти того, щоби Збройні Сили України вчиняли удари по російських військових об’єктах в окупованому Криму. Навіть якщо для цього українські військовики використовують зброю, надану США. Про це повідомило американське видання Politico з покликом на слова високопоставленого представника адміністрації президента США.

 

Співрозмовник видання зазначив, що Київ має право атакувати об’єкти на півострові, якщо визнає це за необхідне. «Звичайно, ми не обираємо цілі, і все, що ми надали, призначено для самооборони. Будь-яка ціль, яку вони (українські вояки, – ред.) вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною», – наголосив він.

 

На уточнююче запитання журналіста Politico, чи вважає співрозмовник півострів суверенною українською територією, чиновник відповів: «Крим – це Україна».

 

Досі жоден представник української влади публічно не визнав причетності Києва до атаки кримських об’єктів. Утім міністр оборони України Олексій Резніков заявив у інтерв’ю західним журналістам, що Україна не відкидає ударів по окупованій території, включно з Кримом, зі зброї, наданої США.

 

«Якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де перебуває ворог, то, відповідно, у нас немає якихось обмежень», — сказав він, зауваживши, що наразі жодних обстрілів у межах законодавчо визнаних кордонів Росії не буде. Хоча визнав, що інколи в російських прикордонних містах трапляються деякі «таємничі вибухи».  

19.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
США повинні озброїти Україну вже, поки не надто пізно
Апель плеяди американських експертів: надаючи Україні недостатню допомогу, ми можемо втратити перемогу
18.08.22 | | Дискурси
176-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти вели шість наступів на Бахмутському напрямку, а також три на інших – Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському. На жодному з напрямків загарбники не досягли позитивних результатів та з втратами відійшли.
18.08.22 | | Україна
Сковородинівський шлях у Карпати
Григорій Сковорода є одним із творців української ідентичності. Він вплітає Україну у світовий контекст своїм життям та творчістю. Продовжуючи проєкт «Вісь Скововроди», Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах» розпочинає цикл благодійних подій присвячених музею Сковороди у Сковородинівці.
17.08.22 | | Штука
175-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого. Успіху не мав, відійшов. У районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку йдуть бої у районі Опитного.
17.08.22 | | Україна
Злочини російського колоніалізму
Кейсі Мішель
У західних столицях починає зароджуватися усвідомлення, що поки Росія повністю не деколонізується, вона загрожуватиме глобальній стабільності
16.08.22 | | Дискурси
174-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели штурмові дії у напрямках Володимирівка-Бахмутське та Стряпівка–Соледар. Українські воїни зупинили окупантів вогнем і відкинули назад. На напрямках Покровське–Бахмутське та Горлівка–Залізне бойові дії тривають.
16.08.22 | | Україна
Напади патологічної скромності
Юрко ТИМЧУК
Питання «А що то було?» виникає не лише в альтернативно обдарованих людей, а відповіді на нього можуть бути найнесподіваніші, аж до введення в стан ступору.
15.08.22 | | Україна
Майстри з Росії
Олександр БОЙЧЕНКО
Чи потрібна в майбутній Україні російська мова? Так. Для чого? Для того, щоб російськомовні громадяни майбутньої України могли перейти з неї на українську
15.08.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.