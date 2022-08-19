США не заперечують проти ударів по військових об’єктах у Криму.

Навіть якщо для цього ЗСУ використовує американську зброю.

Сполучені Штати не мають нічого проти того, щоби Збройні Сили України вчиняли удари по російських військових об’єктах в окупованому Криму. Навіть якщо для цього українські військовики використовують зброю, надану США. Про це повідомило американське видання Politico з покликом на слова високопоставленого представника адміністрації президента США.

Співрозмовник видання зазначив, що Київ має право атакувати об’єкти на півострові, якщо визнає це за необхідне. «Звичайно, ми не обираємо цілі, і все, що ми надали, призначено для самооборони. Будь-яка ціль, яку вони (українські вояки, – ред.) вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною», – наголосив він.

На уточнююче запитання журналіста Politico, чи вважає співрозмовник півострів суверенною українською територією, чиновник відповів: «Крим – це Україна».

Досі жоден представник української влади публічно не визнав причетності Києва до атаки кримських об’єктів. Утім міністр оборони України Олексій Резніков заявив у інтерв’ю західним журналістам, що Україна не відкидає ударів по окупованій території, включно з Кримом, зі зброї, наданої США.

«Якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де перебуває ворог, то, відповідно, у нас немає якихось обмежень», — сказав він, зауваживши, що наразі жодних обстрілів у межах законодавчо визнаних кордонів Росії не буде. Хоча визнав, що інколи в російських прикордонних містах трапляються деякі «таємничі вибухи».