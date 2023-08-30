Орбан закликав Захід не брати Україну до НАТО.

Він також побажав Трампу виграти вибори в США і припинити військову допомогу Україні

Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Захід має укласти з президентом Росії Володимиром Путіним мирну угоду та відмовити Україні від перспектив вступити до НАТО. Ця його заява пролунала в середу, 30 серпня, в інтерв'ю американському влогеру, колишньому модератору на каналі Fox News Такерові Карлсону (Tucker Carlson), відомому симпатіями до Кремля й критичним ставленням до України.

«Ми повинні укласти договір з росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб гарантувати безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО», – заявив Орбан.

Угорський прем'єр висловив сумнів щодо можливості України перемогти у війні з Росією, вказавши на чисельну перевагу російських збройних сил. «Кожен, хто займається політикою, розуміє логіку, цифри, дані, знає, що це неможливо. Це трагедія для України. У них солдати закінчаться раніше, ніж у Росії», – зазначив Віктор Орбан. Крім того, він назвав «нереалістичним» повернення Криму до України.

Він застеріг західні країни від евентуальної відправки своїх військ до України, вважаючи, що «це означатиме пряму війну Заходу та Росії». «Третя світова війна – біля нашого порога, тому ми повинні бути дуже обережними», – додав Орбан.

Окрім того керівник угорського уряду висловив бажання, щоб Дональд Трамп повернувся на посаду президента США. На його переконання, Трамп би швидко поклав край війні в Україні, припинивши їй військову допомогу. Орбан розкритикував допомогу, яку надає Україні нинішня адміністрація США, і схвально відгукнувся про зовнішню політику, яку проводив Трамп, назвавши її «людиною, здатною врятувати західний світ».

У Києві вже встигли відреагувати на інтерв’ю Орбана. З критичною заявою виступило Міністерство закордонних справ України. «Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло», – написав речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.