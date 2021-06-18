РНБО оголосила про санкції проти Дмитра Фірташа.

 

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що РНБО на засіданні вирішила застосувати санкції проти олігарха Дмитра Фірташа та російського бізнесмена Павла Фукса.

 

 

Про це Данілов сказав на брифінґу після засідання РНБО, передає УНІАН.

 

"Сьогодні буди введені санкції проти Фірташа", – сказав Данілов і додав, що застосовані максимально можливі санкції проти олігарха.

 

Проти Павла Фукса "був введений повний комплект санкцій, які ми можемо застосувати згідно з нашим законодавством".

 

Як інформує "Українська правда", санкції проти Дмитра Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі.

 

"Ідеться про постачання сировини, яка потім іде – і це відслідковано нашими розвідниками – на підприємства Російської Федерації. І ми не можемо допустити, щоб це продовжувалась. Це продовжувалось доволі довго і для військових підприємств Російської Федерації, які перебувають під нашими санкціями. Ми, крім товариша Фірташа, наклали санкції на ті підприємства, які безпосередньо афілійовані у військово-промисловий комплекс РФ, який використовує цей титан саме у військовій сфері", – сказав Данілов.

 

Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його заарештували за запитом США. В австрії він на домашньому арешті. У Сполучених Штатах бізнесмена звинувачують у намірах за хабарі отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії. Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха постачатиме титан до США. У разі визнання винним Фірташу загрожують десятки років ув'язнення і конфіскація майна.

 

18.06.2021

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