У Держдумі РФ придумали покарання для українських фанатів за образу Путіна.

Передовсім йдеться про співання популярної фанатської пісні, де згадується прізвище шефа Кремля.

Депутат Державної думи Росії Дмитро Свіщов придумав покарання для українських фанатів за образу президента Росії Володимира Путіна під час матчу Чемпіонату Європи з футболу. Про це повідомляє інформаційний портал lenta.ru. Йдеться передовсім про співання популярної фанатської пісні, де згадується прізвище російського лідера.

Російський політик вважає, що Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) повинна заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро-2020, оштрафувати Федерацію футболу України і покарати організаторів акції співання образливих пісень. На його думку, це була добре спланована провокація проти Росії. «Заводять їх (пісні, – Z) активісти націоналістичних організацій. Замість того, щоб зосередитися на грі, вони займаються повною ахінеєю», – обурювався Свіщов.

Українські вболівальники відзначилися образливими кричалками та піснями на адресу Путіна під час матчу національної команди проти Північної Македонії на Євро. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь українців. У складі переможців голами відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Перемога над македонцями стала для українців першою на турнірі. В останньому турі групового етапу команда Андрія Шевченка 21 червня зіграє зі збірною Австрії.