Справа МН17: У суді розповіли про обстріли України з російської території.

Сторона обвинувачення у справі МН17 розповіла про артилерійські обстріли з території Росії цілей на території України біля українсько-російського кордону влітку 2014 року.

Про це повідомила інформаційна аґенція "Укрінформ".

У ході засідання продемонстрували перехоплену розмову між двома обвинуваченими Сергієм Дубінським та Олегом Пулатовим від 17 липня 2014 року о 09.31. На записі полковник ГРУ генштабу ЗС РФ, очільник організації "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський повідомляє підполковнику ГРУ Олегу Пулатову про те, що зараз до нього "Крот" (інший обвинувачений у справі – Леонід Харченко) привезе "Бук-М" і цей зенітно-ракетний комплекс треба буде поставити у район Первомайського.

Поруч з цим під час розмови Пулатов просить Дубінського забезпечити артилерійський удар з території РФ по скупченню українських військових біля села Григорівка Донецької області.

"Пулатов також запитує, чи "східний сусід" може влаштувати українській армії пекло біля Григорівки. А Григорівка – це село за Степанівкою, біля українсько-російського кордону. У низці інших перехоплених телефонних розмов також містяться запити "ДНР" про артилерійську підтримку з російської боку", – заявив державний прокурор Вард Фердінандуссе.

Продемонструвавши візуальну презентацію щодо конфлікту станом на 16 липня, прокурор зазначив, що на той час українська сторона просувалася з боку Григорівки у напрямку Маринівки Донецької області при кордоні з РФ.

"Багато джерел у справі стверджують, що "ДНР" отримала бойову підтримку у формі артилерійського вогню з території РФ", – зазначив Фердінандуссе, додавши, що Росія це заперечує.

Під час засідання також продемонстрували повідомлення від СБУ та британського мовника BBC про те, що у той час по позиціях українських військових біля Маринівки наносився артилерійській вогонь з території РФ.

Крім того, сторона обвинувачення повідомила про розслідування групи Bellingcat щодо артилерійських ударів з території РФ по цілях на території України. Розслідувачі встановили щонайменше 136 місць, по яких вівся такий вогонь, та 133 місця на російській території, звідки здійснювалися артилерійські обстріли. Також на засіданні суду продемнстрували карту з інформацією з розслідування.

Поруч із цим, прокурор повідомив, що нідерландська військова розвідка (MIVD) та британський аналітичний центр RUSI також підтверджують факти артилерійських обстрілів цілей в Україні з території РФ.

"Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів та британський Королівський об‘єднаний інститут оборонних досліджень також дійшли висновку, що цілі в Україні всередині липня зазнавали обстрілів з території Росії", – заявив Фердінандуссе.

З його слів, інформація щодо артилерійського вогню з території РФ по українських цілях міститься у справі, і сторона обвинувачення вважає її важливою у плані оцінки перехоплених переговорів та комунікації, яка була на той час між "ДНР" та Москвою.

Після переходу судового процесу до стадії розгляду по суті судді озвучили деякі матеріали розслідування. На попередніх засіданнях у суді презентували відео та фото з місця катастрофи і озвучили показання свідків. Досить детально представили зібрані слідством докази транспортування ЗРК "Бук".

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак збили із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони банди "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, ватажок "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".