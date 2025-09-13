НАТО запустило операцію Eastern Sentry для посилення свого східного флангу.

Ця операція стала відповіддю на вторгнення російських дронів до Польщі.

НАТО розпочало 12 вересня операцію Eastern Sentry («Східний вартовий»), покликану додатково зміцнити східний фланг НАТО. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Марка Рютте. Це відповідь на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

«Це (вторгнення дронів – ред.) безрозсудне і неприпустиме. Ми не можемо допустити вторгнення російських безпілотників у повітряний простір союзників. Протидія аґресії та захист кожного члена Альянсу мають вирішальне значення. Захист східного флангу – наше ключове завдання», – заявив Рютте, виступаючи на пресконференції з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевічем (Alexus Grynkewich).

«Ця операція передбачає участь численних сил та засобів», – сказав Рютте. Він особливо наголосив на необхідності усунення загроз, пов'язаних з використанням безпілотників. До операції вже долучилися Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина.

Алексус Гринкевіч зазначив, що нова операція передбачає застосування більш гнучкого підходу до захисту східного флангу в цілому, а не просто зосередження більшої кількості статичних сил на певному реґіоні. «На всьому східному фланзі ми постійно коригуватимемо та змінюватимемо свою позицію таким чином, щоб заскочити супротивника зненацька, а також реагувати на конкретні загрози, що виникають», – сказав він.

У повідомленні пресслужби НАТО наголошується, що операція матиме безстроковий характер. Зокрема, буде посилено протиповітряну оборону східного флангу НАТО. У повідомленні наголошується, що Данія скерує для участі в операції два винищувачі F-16 і фрегат, оснащений системами ППО, Франція направить три винищувачі Rafale, а Німеччина – чотири винищувачі Eurofighter. Про конкретні форми участі Великої Британії наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що в ніч на середу, 10 вересня, під час масованої атаки України 19 російських бойових дронів порушили повітряний простір Польщі. Частину дронів збили польська авіація у співпраці з НАТО. Це вперше, коли російські безпілотники збивали над територією НАТО.