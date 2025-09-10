Російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Польське військове командування заявило про «реальну загрозу для громадян» країни.

 

 

У ніч на середу, 10 вересня,  під час масованої атаки України кілька російських бойових дронів порушили повітряний  простір Польщі. Частину дронів збила польська система ППО. Про це повідомив  польський новинний телеканал TVN24 з покликом на заяву Оперативного командування Збройних сил Польщі.

 

«Внаслідок сьогоднішнього нападу Російської Федерації на територію України відбулося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об'єктами типу дрон. Це акт аґресії, який створив реальну загрозу безпеці наших громадян. За наказом Командувача Оперативного штабу Збройних Сил Польщі негайно були запущені оборонні процедури. Польські та союзні засоби спостереження за допомогою радіолокації відстежували кілька об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, Командувач Оперативного командування ЗС ухвалив рішення про їхню нейтралізацію. Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів. Оперативне командування ЗС моніторить поточну ситуацію, а польські та союзні сили і засоби залишаються в повній готовності до подальших дій», – говориться в заяві польського військового командування, оприлюдненого у соцмережі Х.

 

«Над Польщею триває операція з нейтралізації об’єктів, які порушили польський кордон. Президента та прем’єр-міністра повідомлено. Усі служби працюють. Будь ласка, слідкуйте за оголошеннями польської армії та поліції. Літаки застосували свою зброю проти ворожих цілей. Ми постійно перебуваємо на зв'язку з командуванням НАТО. Сили територіальної оборони були задіяні для наземного пошуку збитих безпілотників», – запевнив міністр оборони РП Владислав Косіняк-Камиш (Władysław Kosiniak-Kamysz).

 

Під найбільшою загрозою перебували Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. Через небезпеку, спричинену російськими дронами, в Польщі закрили повітряний простір чотирьох аеропортів: Жешува, Любліна та двох летовищ у Варшаві. В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM було зазначено, що аеропорти закрито «внаслідок незапланованої військової активності в рамках залагодження безпеки держави».

 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що поінформував Генерального секретаря НАТО Марка Рютте «про поточну ситуацію та дії, які ми вжили проти об'єктів, що порушили наш повітряний простір». «Ми постійно перебуваємо на зв'язку», – додав він.

10.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ми всі помремо. Га-га-га-га-га
Микола Глібович
Це не ігрове кіно, це документалка про реальність. Але що це за реальність? Вона наша чи не наша? Неможливо то вияснити, бо досі не знати, хто такі ми. «Ми» як спільний знаменник. Діалог можливий тоді, коли ми рівні.
07.09.25 | | Штука
Марселу
Віталій Портников
Президент Португалії виявився єдиним західним лідером, хто спромігся сказати правду про поведінку Дональда Трампа й навіть назвав його «радянським, тобто російським активом»
07.09.25 | | Дискурси
Олександр Кривенко. Кліпер
Тарас Возняк
Після загибелі Ярослава Рущишина та вбивства Андрія Парубія згадався старий текст про загибель Олександра Кривенка – хто зі Львова, той пам’ятає…
06.09.25 | | Минуле
Між відчаєм і надією
Олеся Ісаюк
«Немарна» смерть. Полеглий воїн є і продовженням долі попередніх поколінь, і зразком для наступних – в передчутті успіху цих майбутніх генерацій
05.09.25 | | Україна
Пошта
Олег Денисенко
Велетенський естетично-мистецький пласт світу пошти тримають потужні хранителі тонкого розуміння особливого, ефемерно-невловимого стану скрипторію  
05.09.25 | | Дискурси
Вистава про друзів у Jam Factory Art Center
Це вистава у жанрі перформативного прощання, де використовуються лише аналогові мультимедіа. Дія розгортається у львівському районі Підзамче.На запрошення артцентру над виставою працювали митці з Румунії.
05.09.25 | | Штука
Там серед поля…аж на стрілецьку..
Тарас Прохасько
Ще ніколи в українській історії звичаї і технологічні можливості не спліталися так ефективно у тому, що тіло загиблого має бути врятоване. Від від забуття
04.09.25 | | Дискурси
Не вмерла і Nie zginęła
Василь Глинчак
Розвідка про вірш Людвіка Томанека зі збірки Василя Глинчака "Книга присяги: публіцистика", що вийшла наприкінці минулого року і містить дещицю його публіцистичних праць.
04.09.25 | | Минуле

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.