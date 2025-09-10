Російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Польське військове командування заявило про «реальну загрозу для громадян» країни.

У ніч на середу, 10 вересня, під час масованої атаки України кілька російських бойових дронів порушили повітряний простір Польщі. Частину дронів збила польська система ППО. Про це повідомив польський новинний телеканал TVN24 з покликом на заяву Оперативного командування Збройних сил Польщі.

«Внаслідок сьогоднішнього нападу Російської Федерації на територію України відбулося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об'єктами типу дрон. Це акт аґресії, який створив реальну загрозу безпеці наших громадян. За наказом Командувача Оперативного штабу Збройних Сил Польщі негайно були запущені оборонні процедури. Польські та союзні засоби спостереження за допомогою радіолокації відстежували кілька об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, Командувач Оперативного командування ЗС ухвалив рішення про їхню нейтралізацію. Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів. Оперативне командування ЗС моніторить поточну ситуацію, а польські та союзні сили і засоби залишаються в повній готовності до подальших дій», – говориться в заяві польського військового командування, оприлюдненого у соцмережі Х.

«Над Польщею триває операція з нейтралізації об’єктів, які порушили польський кордон. Президента та прем’єр-міністра повідомлено. Усі служби працюють. Будь ласка, слідкуйте за оголошеннями польської армії та поліції. Літаки застосували свою зброю проти ворожих цілей. Ми постійно перебуваємо на зв'язку з командуванням НАТО. Сили територіальної оборони були задіяні для наземного пошуку збитих безпілотників», – запевнив міністр оборони РП Владислав Косіняк-Камиш (Władysław Kosiniak-Kamysz).

Під найбільшою загрозою перебували Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. Через небезпеку, спричинену російськими дронами, в Польщі закрили повітряний простір чотирьох аеропортів: Жешува, Любліна та двох летовищ у Варшаві. В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM було зазначено, що аеропорти закрито «внаслідок незапланованої військової активності в рамках залагодження безпеки держави».

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що поінформував Генерального секретаря НАТО Марка Рютте «про поточну ситуацію та дії, які ми вжили проти об'єктів, що порушили наш повітряний простір». «Ми постійно перебуваємо на зв'язку», – додав він.