Польща вимагає активації статті 4 НАТО через інвазію російських дронів.

Прем’єр Туск заявив у цьому зв’язку, що «Росія оголосила війну всьому вільному світу».

Після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі влада у Варшаві запросила консультації зі союзниками з НАТО відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору. Про це повідомило Polskie Radio24. Виступаючи в парламенті вранці в середу, 10 вересня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що провокація РФ, здійснена минулої ночі, виходить за рамки дій, що відбувалися досі.

«Те, що ці безпілотники, які безпосередньо загрожували нашій безпеці, були збиті, є успіхом для наших військовиків та військовиків НАТО, але це також, звичайно, змінює політичну ситуацію. Тому консультації союзників тепер набули форми офіційного запиту на активацію статті 4 Північноатлантичного договору», – сказав прем’єр-міністр.

За його словами, вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України дрони прилетіли не з української території внаслідок помилок і не внаслідок дрібних російських провокацій. «Вперше значна кількість безпілотників прибула безпосередньо з Білорусі», – наголосив Дональд Туск. У зв'язку з цим Туск зазначив, що Варшава «очікує значно більшої підтримки у захисті польського повітряного простору» з боку союзників НАТО.

Туск зазначив, що рішення щодо офіційного запиту на активацію статті 4 НАТО було «спільною рекомендацією та спільним рішенням» його та президента Кароля Навроцького. Стаття 4 Північноатлантичного договору говорить, що «сторони будуть консультуватися між собою щоразу, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якої зі сторін опиняються під загрозою». Водночас він наголосив, що подання офіційного запиту на активацію статті 4 Північноатлантичного договору є «лише прелюдією до глибшої співпраці заради безпеки нашого неба та нашого кордону, який є кордоном НАТО».

«Слів тут аж ніяк не достатньо. Ми очікуємо значно більшої підтримки під час консультацій як за статтею 4, так і під час політичних консультацій між столицями. Це не наша війна. Але це й не війна, яку ведуть винятково українці. Це війна, протистояння, яке Росія оголосила всьому вільному світу», – наголосив голова польського уряду.