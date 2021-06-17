Вбивство Гонгадзе: У Верховному Суді завершили розгляд касації Пукача.

У четвер, 17 червня, Верховний суд України завершив розгляд касаційної скарги захисту ексначальника департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Ґонґадзе.

Суд пішов у нарадчу кімнату і зможе оголосити рішення 2 липня о 12 годині. Про це повідомляє видання "Детектор медіа", покликаючись на адвокатку Мирослави Ґонґадзе Валентину Теличенко.

"Під час засідання я та прокурор просили у задоволенні касаційних скарг, та залишити без змін вирок і рішення апеляційного суду", – сказала Теличенко.

Захист та сам Олексій Пукач виступали під час минулого засідання.

Справа розглядається у Верховному суді з 2019 року. Перше підготовче засідання щодо розгляду касаційної скарги відбулось ще у грудні 2019 році. А від рішення суду у першій інстанції минуло вже 8 років.

Нагадаємо, 29 січня 2013 року Олексія Пукача було засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною займати державні посади. Захисники засудженого подали апеляційну скаргу. Її суд розглянув у січні 2016 року і залишив без задоволення. У тому ж році представники Пукача оскаржили це рішення в касаційній інстанції, де справа розглядалась до цього дня.

У 2020 році Комітет міністрів Ради Європи закликав владу України якнайшвидше завершити касаційне провадження у справі.

Журналіст, засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Ґонґадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за даними експертизи, належать журналістові.

За вбивство Георгія Гонгадзе засуджено до довічного ув’язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, вирок якому набув чинності в січні 2016 року, та засуджено до різних строків позбавлення волі колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (12 років позбавлення волі), чиї вироки набули чинності в березні 2008 року.

Замовників убивства Георгія Гонгадзе досі не встановили і не притягнули до відповідальності, хоча це обіцяли зробити всі президента та всі керівники МВС і ГПУ.