У Києві відбулась акція пам'яті Георгія Ґонґадзе.

У четвер, 16 вересня, в Іллінському сквері у Києві відбулася акція пам’яті Георгія Ґонґадзе, котрого викрали в центрі Києва 21 рік тому й потім убили. Учасники акції – журналісти й правозахисники – прийшли до скверу з фотографіями Ґонґадзе.

Про це повідомляє видання "Детектор медіа".

Серед учасників акції були Валентина Теличенко – правозахисниця, представниця сім’ї Ґонґадзе, Тетяна Терен – виконавча директорка Українського ПЕН, Севгіль Мусаєва – головна редакторка видання "Українська правда", Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча, лауреатка Премії Ґонґадзе-2021, Зураб Аласанія та інші.

"Через 21 рік у цей день ми не можемо назвати замовників вбивства. Так сталось, що у нашій країні є політичний консенсус не чіпати ймовірного замовника, на той час Президента Леоніда Кучму, який у своєму кабінеті обговорював, як зробити так, щоб Ґонґадзе замовчав. Але є інший бік цієї медалі: це про громадянське суспільство. На мій погляд, смерть Ґонґадзе спровокувала появу сильного громадянського суспільства, яке поступово виборює свободу... З того часу свободи стало більше", – сказала Мусаєва.

Під час акції пам'яті Валентина Теличенко нагадала, що у 2005 році було оприлюднено рішення Європейського суду з прав людини у справі Ґонґадзе, яким суд визнав порушення прав людини за кількома статтями й призначив компенсацію вдові журналіста. "Суд вказав на необхідність цілої низки системних змін в Україні з метою зробити роботу журналістів більш безпечною. Це не означає, що журналіст не повинен ніколи ризикувати – це означає, що держава зобов'язана надати адекватний захист журналістові, який потерпів від злочину, розслідування, притягнення злочинців до відповідальності", – наголосила Теличенко, згідно з повідомленням "Суспільного".

Теличенко зауважила, що Ґонґадзе став жертвою вбивства "цілого генерала міліції Пукача". Крім того, на самій справі було чітко видно, як правоохоронці саботують розслідування.

Під час акції пам’яті правозахисні та медійні організації озвучили звернення до влади із закликом ефективно й прозоро розслідувати вбивство Ґонґадзе та інших українських журналістів.

Організаторами акції виступили Премія імені Георгія Ґонґадзе та Центр прав людини ZMINA.

Журналіст, засновник інтернет-видання «Українська правда» Георгій Ґонґадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області виявили обезголовлене тіло, котре, за висновками експертів, належало журналістові.

За вбивство Георгія Ґонґадзе засуджено до довічного ув’язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, вирок якому набув чинності в січні 2016 року. До різних строків позбавлення волі засуджено колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (12 років позбавлення волі), чиї вироки набули чинності в березні 2008 року.

Замовників убивства Георгія Ґонґадзе досі не знайдено, хоча це обіцяли зробити всі Президенти та всі очільники МВС і ГПУ.