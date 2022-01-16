Помер один із головних фіґурантів "плівок Мельниченка".

На 83-му році життя помер голова Служби безпеки України часів президентури Леоніда Кучми, колишній народний депутат, генерал армії Леонід Деркач.

Про смерть політика повідомив його син народний депутат Андрій Деркач.

“Із земного життя пішов мій батько. Мій друг. Мій наставник. Разом з ним пішла частина світу, який завжди був поруч”, – написав Деркач-молодший у Telegram.

Нардеп розповів інтернет-виданню Strana.ua, що батько помер після інфаркту.

"На запитання в реанімації: "Тату, ти як? Як справи?", він відповів: "Все нормально. Вивчаю оперативну обстановку", – пригадав Андрій Деркач.

Леонід Деркач народився у 1939 році у Дніпрі. Навчався на інженера-механіка, завершив вищі курси КДБ СРСР.

Працював в управлінні КДБ УРСР у Дніпропетровській області – починав оперуповноваженим, дослужився до начальника відділу. У 1991 році отримав посаду заступника начальника Дніпропетровського обласного управління СБУ.

Згодом Декрач-старший очолював Держслужбу з питань технічного захисту інформації. У 1994-1995 роках був першим заступником голови СБУ. Пізніше – голова Державної митної служби України.

У квітні 1998 року президент Леонід Кучма призначив Деркача головою Служби безпеки. На цій посаді Деркач став одним із фігурантів “касетного скандалу”. Він належав до осіб, котрі "накручували" Кучму проти Георгія Ґонґадзе, і обіцявся приструнити журналіста.

ҐОНҐАДЗЕҐЕЙТ За три місяці до викрадення Георгія Ґонґадзе голова СБУ Леонід Деркач прийшов до Леоніда Кучми зі скаргою на медійні провокації довкола свого сина. Його обурила публікація, начебто на роль "українського Путіна" готують його сина, молодого спецслужбіста Андрія Деркача. Серед поширювачів цієї чутки була й "Українська правда". Деркач-старший переймався, що його стосунки із Кучмою зіпсуються. 12 червня 2000 року

Деркач: Так, Леонид Данилович, вот тут… я оставлю это вам, да?



Кучма: Оставляй.



Деркач: И еще сразу одно… Вот почитайте, буквально две минуты. Вот это почитайте. Это то, шо, кто организовал вот эту вот статью шо следующий…украинский Путин — это Андрей Деркач. Вот это вот… вся эта… Георгадзе этот.



Кучма: Георгадзе этот?



Деркач: Да, да.



Кучма: Так вы… Вы шото с этим можете (.)



Деркач: Та и так уже (пиздец ему будет?) (я его?) (…чуку?) (до конца?) Бродский ему деньги давал.



Кучма: А-а?



Деркач: Бродский деньги давал. [...]



Деркач: [...] Шо этот, шо Георгадзе еще скотина, я просто, шоб вы знали… Значит... То шо он написал эту статью то (.) то все дурь, оно никому не нужно. Но!… Но вот шо он делает (…) (и за вас и за себя?). Вот! Написал вот такие вот стихи — Боже упаси. Шо будто мы с вами (…) Вы не читайте, грязь это… Это двинул этот, вот, в газету интернетовскую. Мы его щас будем (давить?)…



Кучма: Ндаа. Ну, так если Гриша это финансирует (.)?



Деркач: Это… это хорошо, это ж они (эту) прокладку делают, Леонид Данилович, вы ж реально понимайте, шо они ж не такие простые, шоб им просто дали. Они ж не просто так. Они все играют в свою игру.



Кучма: Гон-га-дзе. (.) Почитаю. Ну так разберись с ними. (.)



Деркач: Та разберусь. Георгадзе поставим на место, а если будут финансировать, будут тоже… "Україна кримінальна"

У лютому 2001 року Деркача звільнили з посади голови СБУ – то була одна з нечисельних поступок Кучми.

У 2002-2006 роках Деркач-старший був народним депутатом (обирався від блоку “За єдину Україну!”).

Син Леоніда Деркача Андрій Деркач після 2014 року був фіґурантом низки політичних скандалів. Зокрема, він виступав за значні поступки Росії, співпрацював із представниками штабу Дональда Трампа в темі "українського втручання в американські вибори", опублікував запис телефонної розмови між колишнім президентом Порошенком і Путіним. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Деркача-молодшого і назвали його "російським агентом".