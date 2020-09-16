У Києві відкрили меморіальну дошку Георгію Ґонґадзе.

16 вересня, у 20-ту річницю викрадення та вбивства журналіста Георгія Ґонґадзе, у Києві відкрили меморіальну дошку на його честь.

Як повідомляє "Детектор медіа", меморіальну дошку встановили на будівлі Національної спілки журналістів України (адреса – вул. Хрещатик, 27-а).

Автором проєкту є скульптор Василь Маркуш. Встановлення та виготовлення меморіальної дошки своїм рішенням ініціювала Київська міська рада, повідомив під час відкриття директор департаменту культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк.

Нову скульптурну композицію закріпили на стіні над старою меморіальною дошкою, яку ще 2001 року встановили за рішенням Національної спілки журналістів України до річниці зникнення Георгія Ґонґадзе. На ній перелічені імена всіх загиблих на той момент за часи незалежності України журналістів.

Адвокатка родини Георгія Ґонґадзе Валентина Теличенко нагадала, що в розслідуванні вбивства журналіста вже багато чого досягнуто, та крапки досі не поставлено.

Теличенко зачитала звернення вдови журналіста, Мирослави Ґонґадзе, яка написала, що ні вона, ні Георгій не були журналістами за професією, але журналістика стала їхнім покликанням. Мирослава нагадала, що Георгій був першим головним редактором "Української правди". Він створив видання і вірив у його майбутнє, хоча на той момент (у 1999-2000 роках) інтернетом користувався тільки 1% українців. Вдома передала подяку колегам Георгія, які "змогли втримати та виростити його дітище і зробити його одним з ключових на українському медійному ринку".

Головна редакторка інтернет-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва розповіла про матеріал, який "УП" підготувала до 20-ї річниці викрадення Георгія Ґонґадзе. Редакція опитала підлітків, мешканців проспекту Георгія Ґонґадзе в Києві, чи знають вони, чиїм іменем названо їхню вулицю. Серед отриманих відповідей: "грузин", "футболіст київського "Динамо", "герой Небесної Сотні", "пам’ятник у сквері неподалік мого будинку", "він підняв прапор перемоги над Рейхстагом".

Севгіль Мусаєва пригадала слова Мирослави Ґонґадзе: "Георгій не зміг змінити Україну за свого життя, але він змінив її після своєї смерті".

Квіти від Офісу Президента принесла директорка департаменту інформаційної політики Ірина Побєдоносцева.

Журналіст, засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Ґонґадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді в лісі під Таращею, приблизно за сотню кілометрів від Києва, виявили обезголовлене тіло, яке, згідно з висновками експертів, належало журналістові.

За вбивство Георгія Ґонґадзе засуджено до довічного ув’язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача (вирок набув чинності в січні 2016 року). До різних строків позбавлення волі засуджено колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (12 років позбавлення волі), чиї вироки набули чинності в березні 2008 року.

Замовників убивства Георгія Ґонґадзе досі не притягнуто до відповідальності, хоча це обіцяли зробити всі Президенти та всі глави МВС і ГПУ.

22 березня 2016 року в Києві на території церкви Миколи Чудотворця Набережного 22 березня 2016 року через понад 15 років після смерті Георгія Ґонґадзе поховали.