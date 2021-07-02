Справа Ґонґадзе: Верховний Суд залишив Пукача за ґратами довічно.

Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги захисту ексначальника департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Ґонґадзе.

Про це повідомила адвокатка Мирослави Ґонґадзе Валентина Теличенко у коментарі "Детектор медіа".

Справа розглядається у Верховному Суді з 2019 року. Перше підготовче засідання щодо розгляду касаційної скарги відбулося ще у грудні 2019 році. А від рішення суду у першій інстанції минуло вже 8 років.

17 червня 2020 року суд завершив розгляд касації і пішов у нарадчу кімнату.

Оскаржували рішення у касаційній інстанції представники Олексія Пукача, які просили пом’якшити покарання, а також другий потерпілий – журналіст Олексій Подольський, який просив суд переглянути справу.

"Суд повністю відхилив усі касаційні скарги. Залишив без змін вирок та рішення Апеляційного суду. А це означає, що Пукач залишається на довічному позбавленні волі", – розказала Валентина Теличенко.

З її слів, це рішення не підлягає оскарженню: "Теоретично Пукач може звертатись до Європейського суду з прав людини. Але практично ця справа була проведена у судах бездоганно, і я не бачу підстав, за яких можна б було скасувати покарання про довічне позбавлення волі". На думку Валентини, рішення усіх трьох інстанцій виважені, обґрунтовані і не дають підстав сумніватися у їх законності.

У Комітеті Міністрів Ради Європи на контролі є виконання зобов’язань у справі "Гонгадзе проти України". Одним з цих обов’язків було завершення розгляду справи щодо Пукача.

"Це Україна зробила. Але треба сказати, що це не єдина вимога Комітету Міністрів Ради Європи. Адже ще є вимоги системних змін, вимога розшуку та встановлення замовників. Тому сказати, що Україна зможе закрити процес контролю за виконанням рішення у справі "Гонгадзе проти України", я не можу. Але завершення касаційного провадження є дуже важливим", – додала Валентина Теличенко.

Також Валентина Теличенко звертає увагу на те, що необхідно встановити замовників вбивства Георгія Гонгадзе. А якщо вони не встановлені, то на її думку, важливо оприлюднити зібрані матеріали слідчих Генеральної прокуратури: "Це важливо зробити, щоб обмежити спекуляції. А поки що, як я розумію, замовників не шукають, але роблять вигляд що нібито шукають".

29 січня 2013 року Олексія Пукача засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною займати державні посади. Захисники засудженого подали апеляційну скаргу. Її суд розглянув у січні 2016 року і залишив без задоволення. У тому ж році представники Пукача оскаржили це рішення в касаційній інстанції, де справа розглядалась до цього дня.

У 2020 році Комітет міністрів Ради Європи закликав владу України якнайшвидше завершити касаційне провадження у справі.

Журналіст, засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Ґонґадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області виявили обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналістові. 2009 року знайшли рештки черепа, які, за даними експертизи, належать журналістові.

До довічного увязнення за вбивство Георгія Ґонґадзе засудили колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, вирок якому набув чинності в січні 2016 року. Засуджено до різних строків позбавлення волі колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (12 років позбавлення волі), чиї вироки набули чинності в березні 2008 року.

Замовників убивства Георгія Гонгадзе досі не знайдено та не притягнуто до відповідальності, хоча це обіцяли зробити всі президенти та всі керівник МВС і ГПУ.