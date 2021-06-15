Молдовський банкір подав скаргу в прокуратуру Румунії на президентку Молдови.

Бізнесмен скаржиться, що Мая Санду перешкоджає поверненню його раніше реквізованих судом активів.

 

 

Молдовський бізнесмен В'ячеслав Платон (Veaceslav Platon) у вівторок, 15 червня, звернувся зі скаргою до генеральної прокурорки при Вищому касаційному суді і юстиції Румунії Габріели Скуті (Gabriela Scutea) з проханням про порушення кримінальної справи проти президентки Республіки Молдова Маї Санду. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md.

 

«Прошу притягнути до кримінальної відповідальності громадянку Румунії Маю Санду за вчинення численних злочинів щодо незаконного вилучення майна, яке мені належить», – йдеться в опублікованій банкіром у Facebook копії скарги. У документі він звертає увагу на те, що Санду володіє громадянством Румунії.

 

У своїй публікації в соцмережі Платон пояснив, що Санду користується «широким колом повноважень і важелів, за допомогою яких може загрожувати суддям», щоб змусити його відмовитися від законних вимог про повернення активів, вилучених упродовж 2014-2017 років. Він також підкреслив, що змушений звернутися в румунський суд, оскільки «в Молдові складно домогтися справедливості через агресивний і нахабний тиск, який пані Мая Санду чинить на правоохоронну систему».

 

У 2017 році Платона було засуджено до 18 років в'язниці у справі про виведення з банків Молдови одного мільярда євро. Через кілька годин після оголошення в міжнародний розшук він був затриманий в Києві і доставлений в Кишинів. У червні минулого року, за правління в Молдові проросійського президента Ігоря Додона, Платона було звільнено. Тодішній генеральний прокурор республіки Олександр Стояногло заявив, що його справу було сфальшовано.

 

Зі свого боку, Санду назвала поспішним рішення прокуратури зняти звинувачення з Платона, зазначивши, що його «угруповання становить небезпеку, оскільки може серйозно вплинути на фінансову стабільність країни і підірвати державні інститути». Вона дала доручення правоохоронним органам проаналізувати обґрунтованість і законність відповідного рішення.

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