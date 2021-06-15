Директор НАЗК вимагає скасувати призначення Вітренка як незаконне.

Голова Національного антикорупційного агентства України Олександр Новіков вніс Кабінету Міністрів України припис про відсторонення Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Копію припису опубліковано на інтернет-сторінці НАЗК.

У приписі про усунення порушень статті 26 закону України "Про запобігання корупції" вимагається: скасувати як незаконні пункти 8 та 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими обрано та призначено Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України", підписано з ним контракт; вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного.

Натомість голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив: припис НАЗК – незаконний та упереджений; він оскаржуватиме його в судовому порядку.

"Припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), який був внесений Кабінету Міністрів України щодо ліквідації порушень статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» під час призначення голови правління НАК «Нафтогаз України» є незаконним, а висновки Нацагентства свідчать про типовий приклад «вибіркового правосуддя» та упередженого ставлення", – заявив Вітренко.

Зі слів очільника "Нафтогазу", на момент призначення він не мав повноважень на підготовку або прийняття участі у підготовці рішень стосовно "Нафтогазу".

"Також додам, що Міненерго не було органом управління компанії, а у якості такого органу виступав Кабмін. При цьому, як виконувач обов’язків міністра я не входив до складу Кабінету Міністрів, а відповідно і не голосував при прийнятті рішень Кабінетом Міністрів. Також я не був керівником або членом НКРЕКП", – прокоментував Вітренко.

"Рішення про моє призначення прийняв Кабмін, тому взагалі абсурдно в такій ситуації говорити, що за мою діяльність в інтересах особи приватного права мене «віддячила» ця особа, взявши мене на роботу", – прокоментував Вітренко.