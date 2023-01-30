«Нафтогаз» планує видобувати на Львівщині газ із вугільних пластів.

 

Група «Нафтогаз» розпочала у Львівській області дослідження для напрацювання технології видобутку природного газу з вугільних пластів. За основу для побудови майбутнього виробничого процесу взяли досвід застосування технологій вилучення метану з вугілля у США та Канаді. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

 

«Україна має одне з найвищих значень вмісту метану на тонну вугілля (в середньому 2,5 м3/т у Канаді та до 25 м3/т в Україні) та 7-ме місце у світі за запасами вугілля. Тому ця технологія у нас має значні перспективи. Наразі тривають дослідні роботи на обраній спільно з ДП "Львіввугілля" ділянці, а наприкінці 2023 року, у разі успішних результатів досліджень, ми плануємо повноцінно запустити проєкт та розпочати буріння», – розповів голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

 

У компанії наводять приклад США, де видобуток метану з вугільних пластів перевищує 60 млрд м3 на рік, що майже втричі більше річного споживання газу в Україні.

 

Окрім додаткового внеску для зміцнення енергонезалежності України, технологія допоможе зробити безпечнішим видобуток вугілля, додають у «Нафтогазі». Метан вугільних пластів може бути джерелом вибухів і викидів вугілля та породи, що призводять до нещасних випадків на шахтах і загибелі чи травмування шахтарів.

 

«Крім того, ця діяльність допоможе Україні покращити показники відповідності директивам ЄС щодо зниження емісії шкідливих газів. Видобуток також дасть поштовх для розвитку регіонів, де він здійснюватиметься, адже це додаткові робочі місця та податки у місцевий бюджет», – кажуть у «Нафтогазі».

 

Дослідження реалізується у межах державної програми зміцнення енергонезалежності України.


 

30.01.2023

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