«Газпром» припинив транзит газу через Україну.

Відтак російський газовий велетень втрачатиме близько 5 млрд доларів річно.

Російський концерн «Газпром» припинив подачу газу через Україну. Про це повідомило російське інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву самого концерну, оприлюднену в його Telegram-каналі у середу, першого січня. У заяві «Газпром» нарікає, що позбавлений технічної та юридичної можливості подавати газ для транзиту через Україну.

«1 січня 2025 року о 8:00 (за московським часом) завершився термін дії підписаних 30 грудня 2019 року документів: угоди між ПАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування російського газу через територію України та угоди про взаємодію між операторами ГТС Росії та України – ПАТ "Газпром" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України". У зв'язку з неодноразово і явно вираженою відмовою української сторони продовжувати ці угоди "Газпром" був позбавлений технічної та юридичної можливості подавати з 1 січня 2025 року газ для транзиту через територію України. З 8:00 подання російського газу для його транспортування територією України не здійснюється», – йдеться в заяві.

Транзит російського газу територією України зупинено «на користь національної безпеки», запевнило Міністерство енергетики України. «Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. Росія втрачає ринки, вона нестиме фінансові втрати. Європа вже ухвалила рішення, щоб відмовитися від російського газу», – заявив український міністр енергетики Герман Галущенко.

За підрахунками експертів, припинення поставок призведе до того, що Україна втрачатиме щороку близько 800 мільйонів доларів доходів від транзиту газу, «Газпром» – близько п’яти мільярдів доларів від продажу газу. У 2024 році російський концерн поставив цим маршрутом близько 15 млрд кубометрів палива, що становило 4,5 відсотка від загального споживання в Європейській Унії.

Єврокомісія напередодні заявила про готовність ЄУ до зупинки транзиту газу через Україну. «Припинення постачання з першого січня було очікуваною ситуацією, Європейська Унія підготувалася <...> Наслідки... матимуть обмежений характер для безпеки постачання ЄУ», – запевнила речниця Європейської комісія Анна-Кайса Ітконен (Anna-Kaisa Itkonen).