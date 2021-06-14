Кулеба назвав очікувану компенсацію від Nord Stream 2.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

"Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо", – цитує "Німецька хвиля".

"Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують", – додав міністр.

Як сказав Кулеба, у нього складається враження, що останнім часом рішучість США домогтися компенсацій Україні у разі завершення будівництва газопроводу "суттєво зросла". З його слів, для України газогін становить передусім безпекову загрозу. "А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на сході України", – зазначив міністр.

Напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель після зустрічі з президентом США Джо Байденом на полях саміту Великої сімки у Великобританії зазначила, що обоє лідерів були єдині в думці, що збереження транзиту газу Україною є "життєво важливим та неодмінним".

Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 червня повідомив, що Вашингтон і Берлін обговорюють варіанти пом'якшення наслідків введення в дію газопроводу. За його словами, один із варіантів, який Вашингтон обговорює з європейськими партнерами, – гарантувати, що Україна продовжуватиме отримувати збори за транзит газу протягом "багатьох років у майбутньому".

У понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уточнив на своїй сторінці у Twitter: "Північний потік 2" – це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці. Ми проти "Північного потоку – 2". Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз. Таку позицію я висловив на переговорах минулого тижня у Берліні".