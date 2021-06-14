Комунікаційні провали

Здавалося б, аксіомою мало стати правило включати мозок перед тим, як ввімкнеться вербальний апарат або пальці почнуть бігати по клавіатурі. Але не сталося. Огляд подій тижня в Україні.

Бесіда тижня

Довгоочікувана розмова президентів України і США за допомогою телефонного зв'язку таки сталася. Всіх зацікавлених у спілкуванні двох лідерів дуже непокоїло, чи поставить Володимир Зеленський сакраментальне питання "Чому Україна досі не в НАТО?". З офіційних джерел відомо, що такою ескападою Володимир Олександрович американського колегу бентежити не став, але ті самі офіційні джерела напартачили так, що їхню діяльність треба вносити у підручники з public relations окремим розділом під грифом "За таке б'ють по руках і в писок".

Офіс українського Президента повідомив, що їхній шеф розповів Байдену про ситуацію на сході України, а теперішній господар Білого дому підтримав ініціативу Зеленського щодо створення Кримської платформи та запевнив, «що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні». За версією Банкової, президенти згадали про газопровід "Північний потік-2", але у американській версії звіту про переговори ні про Кримську платформу, ні про трубу на дні Балтійського моря згадок не виявилося.

Але геть масштабна халепа сталася, коли в ОП Зеленського дали волю власній фантазії і заявили, що Байден «наголосив… на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі». У Штатах відреагували, що "у них всі ходи записані" і нічого такого в сенсі підтримки надання Україні ПДЧ американський президент не говорив. Вітчизняні фантазери виправилися і власний прес-реліз відкорегували.

У пубертатний період хлопці також розповідають, що мали рантки з Дженіфер Лопес і Анджеліною Джолі, а з Ілоном Маском пили пиво безпосередньо на борту марсохода. Інфантильність в політиці є справою дуже небезпечною, і загрожує вона не тільки самим фантазерам. Тепер треба чекати анонсованої Білим домом зустрічі Байдена і Зеленського в реалі і сподіватися на те, що в ОП Володимира Олександровича до того часу подорослішають чи хоча б контролюватимуть власний креатив.

Держсекретар тижня

Попри пустощі на інформаційному полі в Києві, американці випускати Україну в тираж поки що не планують. Про ПДЧ для нас і "Північний потік-2" говорив державний секретар США Ентоні Блінкен. На слуханні в комітеті з закордонних відносин Палати представників високопосадовець повідомив, що у Німеччині обговорюють, яким чином можна буде відшкодувати Україні фінансові втрати, яких вона зазнає внаслідок запуску російського газогону «Північний потік-2». Якщо ж Росія намагатиметься використати газогін як інструмент примусу країн Східної Європи, то Блінкен не відкидає нових санкцій проти Кремля.

Щодо євроатлантичних перспектив Києва, Блінкен заявив: "Ми підтримуємо членство України в НАТО. У неї зараз є всі потрібні їй інструменти". І одразу вистудив захоплення вітчизняних натооптимістів фразою "Сам план дій з набуття членства повинен бути розроблений за повного консенсусу всіх країн — членів НАТО. Вважаю, що деякі держави зараз це підтримують меншою мірою, ніж інші ".

Конкретики не надто багато, але тішить, що про нас не забувають. Щоправда, майбутня зустріч безпосереднього шефа Блінкена Джона Байдена в Женеві з кремлівським президентом викликає дискомфорт.





Міністр тижня

Іноді публічна активізація чиновника вищого рангу свідчить, що крісло під ним десь трохи хейбається. Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу ця тенеденція, звичайно, не стосується, але останнім часом фігурування головного дипломата в інформаційному просторі зросло. Дмитро Іванович встиг відвідати Німеччину, де закликав західних партнерів не дати Росії остаточно заморозити Нормандський формат, нагадав, що росіяни відмовляються брати участь у переговорах України, Франції та Німеччини щодо війни на Донбасі. Ясна річ, згадав про "Північний потік-2", бо без цієї теми зараз в Європі не відбувається жодна пристойна імпреза.

У Києві Кулеба взяв участь в українсько-італійському бізнес-форумі, де пояснив підприємцям всю важливість їхньої діяльності в геополітичному контексті. "Дорогі італійські та українські бізнесмени, коли ви підписуєте контракти, коли ви робите нові проєкти, ви не просто заробляєте гроші, ви не просто створюєте додаткові робочі місця в Україні і в Італії, ви не просто платите податки до бюджетів наших країн, ви цементуєте взаємини цих двох країн", — сказав міністр.

Не забув Кулеба і про східний напрямок. Кремлю не сподобався законопроєкт про корінні народи, запропонований Президентом Зеленським. Реакцією глави МЗС стала заява, що цей законопроєкт "не має нічого спільного з довільними інтерпретаціями Владіміра Путіна", а йому самому пасувало б зайнятися забезпеченням прав національних меншин та корінних народів РФ, а не маніпуляціями щодо українських законодавчих ініціатив.

Дипломат відзначився на різних напрямках, і тепер можна робити припущення, що стало цьому причиною — жвавість характеру чи якісь підводні течії.





Футболки тижня

Виявилося, що істерика в росіян може виникнути навіть на пункті футболок. У сусідів-агресорів "підгоріло" через зображення контуру України на спортивному екіпіруванні наших футболістів в її визнаних межах, тобто з Кримом і Донбасом. Але якщо боксера, який потрапив в Держдуму РФ, Миколи Валуєва, вистачило лише на те, щоб звинуватити Україну у спробі політизувати спорт, то тамтешній МЗС заштормило серйозніше. Спікерка відомства Марія Захарова похизувалася знаннями іноземних мов і про українські футболки сказала: "Прийом не новий. Називається тромплей – спосіб зображення і сукупність технічних прийомів, що створюють ілюзію неможливого, або навпаки – уявлення доступного, відчутного, але насправді неіснуючого. У російській мові є простий аналог складного терміну – "обманка". Колеги Захарової по міністерству у Twitter відзначилися ще безглуздіше. "10 червня 2021 року. Посольство США у Києві надягає українську національну форму з вишитою українською версією напису "Heil, Hitler", — написали вони, чомусь саме так потрактувавши слова "Слава Україні! Героям слава!".

Дилетантів російського PR завстидав мастодонт кремлівської пропаганди Володимир Познер. "Послухайте, українці зробили цю форму саме для того, щоби нас зачепити, і ми повелися. Замість того, щоби просто проігнорувати чи підняти на сміх, ми серйозно обговорюємо це, обурюємося. Це такий ідіотизм. Вони хотіли нас задіти — і заділи", — поставив діагноз колегам спеціаліст з промивання мізків.

Чемпіонат Європи з футболу лише розпочався, і попереду в росіян є шанс причепитися до українських бутсів, гетрів та інших аксесуарів.