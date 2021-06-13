Збірна України заклеїть гасло "Героям слава!" наліпкою на вимогу UEFA.

 

Українська асоціація футболу заліпить наліпками гасло "Героям слава!" під коміром на внутрішній стороні футболок збірної України з футболу. Президент УАФ Андрій Павелко подає цю домовленість як компроміс із UEFA і вважає позитивом те, що форму не доведеться перешивати.

 

 

“На період проведення матчів Євро-2020 до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, тризубом та ще одним написом “Слава Україні”. Гасло “Героям Слава!” буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020. Сподіваюся, що цей емоційно заряджений національним духом талісман стане для синьо-жовтих запорукою відважної боротьби на полі”, – поінформував Павелко у Facebook.

 

Президент УАФ каже, що представники УЄФА вимагали повністю усунути напис “Героям слава!” на футболках гравців. 

 

"Від нас вимагали повністю видалити чи замалювати цей напис на футболках усіх гравців, що братимуть участь у чемпіонаті Євро-2020. Натомість доводилось озвучити рішучу позицію, яка звучала в ці дні від дуже багатьох вболівальників, включно до бойкотування Євро-2020. Та нам таки вдалося досягти з УЄФА переможного компромісу", – пояснює Павелко.

 

Андрій Павелко повідомив представників UEFA, що українська асоціація затвердила гасла "Слава Україні! Героям слава!" як офіційний девіз збірної.

 

"Ми довели, що "Слава Україні!", "Героям слава!", великий герб збірної на карті України – офіційні футбольні символи нашої країни. В УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020", – зазначив Павелко.

 

При цім президент УАФ додав, що “на мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла: “Слава Україні” та “Героям Слава!”, і "мільйони охочих матимуть змогу придбати екіпіровку національної збірної України у презентованому нами дизайні”.

 

12.06.2021

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