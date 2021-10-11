Українці зберегли шанси зіграти на чемпіонаті в Катарі після перемоги над Фінляндією.

Національна команда України з футболу в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2022 у Катарі перемогла в гостях Фінляндію – 2:1. Українські футболісти перервали п'ятиматчеву серію ремісів і з вісьмома пунктами закріпилися на другій сходинці у групі D.

На четвертій хвилині Андрій Ярмоленко відкрив рахунок, забивши гол дальнім ударом незвиклою для себе правою ногою.

Фінляндія відігралася на 29-й хвилині завдяки прикрому для українців рикошетові – Микола Матвієнко, вибиваючи м'яча, влучив у Теему Пуккі.

Через 5 хвилин після того львів'янин Роман Яремчук знову вивів Україну вперед.

У другому таймі кращий шанс уразити ворота мали фіни – та підібратися за спину Андрю П'ятову так і не змогли.

У вівторок національна команда зіграє проти Боснії та Герцеговини у Львові.

Андрій П'ятов провів свій 100-й матч за збірну України. Більше за П'ятова грали лише Анатолій Тимощук (144 матчі), Андрій Шевченко (111) та Андрій Ярмоленко (102). У віці 37 років і 103 днів П'ятов став найстаршим футболістом в історії національної команди України. Він перевершив рекорд Тимощука.

Роман Яремчук із 12 голами вийшов на шосту сходинку у списку голеадорів (лідери: Шевченко, Ярмоленко, Коноплянка, Ребров, Гусєв).