Латвійського депутата Адамсона заарештували за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

В середині 1990-х він був міністром внутрішніх справ Латвії.

 

 

Суд Відземського передмістя Риги в п'ятницю, 11 червня, ухвалив рішення про застосування арешту для депутата Сейму Яніса Адамсонса (Jānis Ādamsons) як запобіжного заходу. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. Рішення суду можна оскаржити протягом семи днів в Ризькому окружному суді.

 

Засідання суду тривало близько двох годин. Депутат Адамсонс був конвойований до зали суду і залишив його в супроводі трьох співробітників Служби держбезпеки.

 

Служба державної безпеки підозрює Адамсонса в понад чотирьох десятках епізодах шпигунства. Слідчі вважають, що він передавав Росії інформацію про військові закупівлі і бюджет Латвії. Окрім того, депутат міг інформувати Москву про позицію країн Балтії щодо газогону «Північний потік-2».

 

Сам Адамсон своєї провини не визнає. У разі якщо буде доведено, що депутат передавав іншій країні державні таємниці, йому загрожує довічне ув'язнення.

 

В середині 1990-х Адамсон очолював МВС Латвії. Зараз Адамсонс є членом парламентської комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції. За даними ЗМІ, доступу до секретної інформації у депутата немає.

11.06.2021

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